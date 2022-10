Violenza e prevaricazione. Ancora un episodio raccapricciante registrato in una scuola di Napoli. Siamo a Scampia, periferia nord dove nei prossimi giorni verrà inaugurata una sede dell’Università Federico II. In un istituto elementare, I giardini di Montale, presente in via Fratelli Cervi, una maestra è stata minacciata prima e aggredita poi perché si è opposta alle richieste dei familiari di un piccolo alunno.

Padre e nonna pretendevano infatti che il bimbo uscisse rifiutando però di firmare il modulo scolastico previsto. E’ nata così una lite con la docente che è stata minacciata dal genitore e, successivamente, aggredita dalla nonna del piccolo. L’episodio è stato registrato nella mattinata di giovedì 13 ottobre con gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale che, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nei pressi della scuola per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal dirigente scolastico il quale ha raccontato che, poco prima, il padre di un alunno si era presentato a scuola per far uscire anticipatamente il figlio rifiutandosi di firmare il modulo scolastico previsto; successivamente, era sopraggiunta la nonna del bambino la quale aveva iniziato dapprima ad ingiuriarla e minacciarla per poi minacciare anche una docente fino a spingerla, facendola rovinare a terra. Gli agenti hanno denunciato la donna, una 55enne napoletana, per minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo