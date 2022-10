Il corpo senza vita di Alexandra Elena Mocanu, 35 anni originaria dalla Romania, avvolto in una coperta. È questa la macabra scena che si sono trovati davanti gli agenti della polizia intervenuti nell’appartamento in viale Trieste a Bolzano. Poco prima il marito della donna, di origine albanese, aveva fatto perdere le sue tracce. Un giallo che però per gli investigatori non avrebbe troppe sfumature. Subito sono partite le ricerche dell’uomo.

L’ennesimo femminicidio questa volta si è consumato a Bolzano. Lì viveva Alexandra dove lavorava come barista. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Sul corpo è stata disposta l’autopsia. L’allarme è scattato ieri nel tardo pomeriggio dopo una segnalazione dei parenti del marito Avni Mecje. L’uomo durante una telefonata avrebbe annunciato di dover scappare perché ricercato.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’uomo si sarebbe allontanato da Bolzano con la macchina e il telefono della moglie e potrebbe essere diretto in Albania, il suo paese d’origine. Nell’appartamento in viale Trieste 42 la polizia ha trovato la salma della giovane donna avvolta in una coperta. Sul posto sono anche intervenuti la scientifica e la pm Claudia Andres, che coordina l’inchiesta.

