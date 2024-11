Tragedia ad Ercolano, in provincia di Napoli, dove poco dopo le 15 una forte esplosione avvenuta in via Patacca, all’interno di un edificio, ha provocato almeno tre morti, non ancora identificati. Sul posto carabinieri della tenenza locale, vigili del fuoco con più squadre e diverse ambulanze.

Accertamenti in corso per far luce sul numero di persone coinvolte nell’esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi pirotecnici. Si cercherebbero dispersi.

Numerose le segnalazioni sui social da parte dei residenti della zona e anche dei comuni circostanti. Il boato è stato udito anche a chilometri di distanza e, stando alle ricostruzione, sarebbe avvenuto pochi minuti prima delle 15.

A causare l’esplosione del capannone è stato un ingente quantitativo di fuochi d’artificio stoccati nel locale.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo