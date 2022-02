Ora è lei la “Lollo”. Francesca Lollobrigida conquista la prima medaglia per la delegazione italiana alle Olimpiadi invernali di Pechino 2020. Per lei, pronipote di Gina Lollobrigida (il nonno paterno era imparentato con l’attrice), è arrivata la medaglia d’argento nel pattinaggio su ghiaccio.

Un secondo posto nei 3000 metri dietro l’inarrivabile olandese Irene Schouten, che ha chiuso i 3 chilometri con un 3’56”93 che le vale il nuovo record olimpico. Francesca è arrivata alla sue spalle staccata di 1”13, facendo fermare il tempo a 3’58”06. Ultima a chiudere il podio la canadese Isabelle Weidemann.

Un argento dal sapore storico: la medaglia conquistata da Francesca è la prima nella pista lunga per l’Italia nella rassegna a cinque cerchi. Nessuno prima della pattinatrice di Frascati era riuscita in una tale impresa. Una gara che Lollobrigida ha corso all’attacco, rimanendo in testa fino al secondo chilometro quando l’olandese Schouten ha ‘messo il turbo’ superando e staccando la 30enne azzurra.

“Splendida, combattiva ed emozionante. Che orgoglio Lollo! – twitta la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio -. L’azzurra fa un capolavoro sul ghiaccio di Pechino e regala all’Italia la prima medaglia di questa rassegna”. “Fantastica Lollo, fantasticaaaaa!”, scrive invece con caratteri maiuscoli l’Italia team.

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA È ARGENTO OLIMPICO sui 3000 metri!!!🥈💙 L’azzurra fa un capolavoro sul ghiaccio di Pechino e regala all’Italia la prima medaglia di questa rassegna 😍🇮🇹 Splendida, combattiva ed emozionante. Che orgoglio Lollo! 👏 #fisg4passion #speedskating #Beijing2022 pic.twitter.com/BYeg3SajQL — FISG (@fisg_it) February 5, 2022

Da Francesca alla vigilia ci si aspettava un risultato di livello, ma il podio è probabilmente una sorpresa. Fino al 2019 Lollobrigida, che ha 30 anni e fa parte del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, ha corso anche sui pattini a rotelle.

Da allora è passata definitivamente alla pista lunga del pattinaggio su ghiaccio ed è la sola atleta italiana nel pattinaggio su pista lunga. Campionessa europea nei 1500 metri mass start, alle Olimpiadi invernali di Sochi (Russia) era arrivata 23esima nei 3.000 metri, mentre a Pyeongchang (Corea del Sud) si era piazzata tredicesima nei 3.000, decima nei 1.500 e settima nella mass start.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro