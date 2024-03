È ancora la bella Anita al centro del gossip nella casa del Grande Fratello e stando alle sue parole, stavolta, potrebbe essere sbocciato l’amore. In una conversazione con Massimiliano e Rosy, la ventiseienne romana ammette la sua debolezza per il nuovo entrato Alessio Falsone, ma si trattiene dal fare ulteriori dichiarazioni poiché “legata” storicamente a Edoardo Sanson (seppur non fidanzata). A quanto pare, Alessio ha contribuito a ridare a Anita il sorriso e la vitalità, e Anita, raccontando di aver ballato e scherzato con lui, sottolinea che la situazione sta prendendo una piega inaspettata.

Anita confessa: si è innamorata di Alessio

Anita ha ammesso: “Per me ora è un incubo. Lui è me al maschile, è un martello pneumatico ed è questo il problema perché mi mette in difficoltà. Una volta che mi prendi di testa è difficile da gestire. A me non mi interessa del fisico, interessa la testa. Mi ha preso alla testa. Poi lui mi fa una cosa… vabbè te lo dico stanotte. Mi dispiace perché ogni tanto mi imbarazzo e gli do questa soddisfazione, sono arrabbiata con me stessa”. Anita ammette di non sapere come agire: “Non sono fidanzata con Edoardo (ex molto presente ancora nella sua vita) ma prima di avvicinarmi a una persona dovrei chiudere completamente con quella precedente. Non ho nessuna certezza, ma la vicinanza e il modo di fare di Alessio mi destabilizzano”.

Chi è Alessio Falsone, il concorrente di cui Anita sembra essersi innamorata

Alessio Falsone è noto per la sua reputazione da playboy, tanto da suscitare anche la gelosia di Mirko a causa della complicità che sembra esserci anche tra Alessio e la sua compagna Perla. È nella casa dal 5 febbraio. Alessio Falsone, di 31 anni, è nato il 25 settembre 1992 a Milano. La sua carriera si divide tra l’imprenditoria e l’allenamento calcistico. Sebbene si dedichi alla compravendita di immobili a Vigevano, la sua vera passione è diventare un allenatore di calcio professionista. Inoltre, Alessio ha avviato una catena di ristoranti specializzati in panini a Milano. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, ha avuto una relazione con Carolina Stramare, ex Miss Italia, nel 2019.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione