Sedersi e negoziare la fine del conflitto, questa l’opinione del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato del russo Vladimir Putin. Russia e Ucraina sono bloccate in una situazione di “grave stallo” e le due parti devono sedersi e negoziare la fine del conflitto. Lo ha dichiarato nel fine settimana il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato del russo Vladimir Putin.

“Ci sono abbastanza problemi da entrambe le parti e in generale la situazione è ora di grave stallo: nessuno può fare nulla per rafforzare o far avanzare la propria posizione. Sono lì testa a testa, trincerati. La gente sta morendo. Dobbiamo sederci al tavolo dei negoziati e trovare un accordo”.

“L’importante è che venga ordinato uno stop”. Viene da Minsk l’appello a fermare finalmente la guerra in Ucraina e avviare negoziati seri. Nel conflitto in Ucraina ci sono “molti problemi” da entrambe le parti e la situazione è generalmente bloccata: nessuno può fare nulla in particolare per rafforzare la propria posizione o fare progressi, afferma il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, secondo l’agenzia di stampa statale BelTA.

“Dobbiamo sederci al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo”. Lukashenko è alleato del presidente russo Vladimir Putin e i soldati russi hanno attaccato l’Ucraina dal territorio bielorusso nel febbraio 2022. Durante un incontro ieri con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Minsk, il presidente bielorusso Lukashenko ha annunciato l’intenzione di avere presto una conversazione telefonica con il presidente della Russia, riferisce BelTA.

