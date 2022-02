Uomo, intorno ai 50 anni, riverso a terra e inzuppato di pioggia. È un giallo quello del cadavere rinvenuto ieri pomeriggio in un campo, costeggiato dalla strada che porta verso il ponte dell’Indiano, non lontano dalla Firenze Pisa Livorno. La procura ha disposto l’autopsia e gli esami tossicologici sul corpo, che potranno chiarire le cause del decesso. A coordinare le indagini il procuratore di turno Alessandra Falcone.

Il corpo è stato scoperto da alcuni dipendenti di Alia che stavano pulendo i campi intorno all’Uci Cinema. Hanno allertato subito il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, la squadra mobile con gli specialisti della scientifica. Stando alla prima ispezione condotta dal medico legale, l’uomo non recava sul suo corpo alcun segno di violenza. Le piste restano comunque tutte aperte.

Dal pestaggio all’avvelenamento al malore. Non si esclude nulla. A quanto risulta l’unica certezza è che l’uomo, prima di morire si sia tolto le scarpe, ritrovate accanto al cadavere. Gli inquirenti hanno preso in considerazione la possibilità dell’infarto che lo ha colpito mentre stava pregando. A quanto emerge finora l’uomo aveva tratti orientali.

Alcuni dettagli complicano comunque lo scenario, come scrive il Corriere Fiorentino. La polizia non ha infatti trovato nelle tasche dell’uomo né documenti né soldi né altri effetti personali. Neanche un telefono cellulare. Anche su questi particolari sta cercando di far luce la squadra mobile. I primi accertamenti sono partiti tra i rifugi usati come baracche provvisorie da alcuni senzatetto in zona.

Il traffico, dopo la scoperta del corpo, è andato in tilt sulla strada. Al vaglio delle forze dell’ordine anche la possibilità di risalire alle immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona che potrebbero rivelare dettagli sul caso. Per esempio chiarire se l’uomo era solo o in compagnia. La Nazione non esclude che l’uomo sia morto in un altro posto. E che sia stato poi trasportato nel terreno dove è stato ritrovato.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

