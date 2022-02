Di Marinella Beretta nessuno aveva notizie da oltre due anni. Anche perché non aveva né famiglia né parenti. L’ultima volta era stata vista nel settembre 2019: un altro mondo, un’altra vita, non era ancora esplosa la pandemia da covid-19. La donna è stata trovata morta, per puro caso, nell’abitazione in cui viveva. Seduta, su una sedia in cucina. È successo a Como, nella zona Prestino. Dietro il macabro ritrovamento una storia da dramma della solitudine, questa l’ipotesi più accreditata alle indagini.

La scoperta è avvenuta per caso. Beretta, 70 anni, originaria di Erba, aveva venduto la sua casa in via privata Comum Oppidum conservandone però l’usufrutto a vita. Il nuovo proprietario, di nazionalità svizzera, si era rivolto alle forze dell’ordine: alcuni vicini gli avevano segnalato alcuni alberi pericolanti in giardino. Pur provando diverse volte l’uomo non era mai riuscito a mettersi in contatto con la donna, e quindi ha contattato le forze dell’ordine. Quando i poliziotti e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, tenuto in ordine, hanno trovato la donna: seduta in cucina, su una sedia. Il suo corpo era ormai mummificato.

Dovrebbero essere comunque effettuate tutte le analisi di rito ma gli inquirenti sembrano piuttosto persuasi dal fatto che la morte sia avvenuta per cause naturali. I vicini di casa hanno confermato che non vedevano da anni la donna. Erano convinti si fosse trasferita, riporta Il Corriere della Sera. La pandemia, con contatti azzerati e uscite ridotte al lumicino, non aveva fatto scattare altri allarmi.

Le ultime notizie della donna risalgono al settembre del 2019 però: e quindi quasi sei mesi prima dell’esplosione dell’emergenza. I vicini avevano comunque segnalato una situazione di rischio legata ad alcuni alberi pericolanti intorno all’abitazione. E così hanno aperto la serie di verifiche che hanno portato al grottesco ritrovamento. I poliziotti sono entrati in casa dopo il nullaosta della Procura di Como e le prime verifiche senza alcun esito. La salma della donna è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna, nella camera mortuaria, a disposizione della magistratura. La polizia sta procedendo a verificare se davvero la donna non avesse alcun parente.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano