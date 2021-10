Svolta forse decisiva nel caso di Gabby Petito, la 22enne blogger e influencer americana il cui cadavere è stato ritrovato lo scorso settembre a quasi un mese dalla scomparsa. Sono di Brian Laundrie, fidanzato della ragazza e irreperibile da oltre un mese, i resti ritrovati in Florida, nella regione di Tampa. Il caso è stato uno dei più seguiti e dibattuti di cronaca nera nelle ultime settimane, se non negli ultimi anni, negli Stati Uniti: due giovani ragazzi in viaggio, il camper e la natura, la scomparsa di lei e quindi di lui, il ritrovamento dei corpi, fini violente.

Principale sospettato dello strangolamento “da mano umana” – come emerso dall’autopsia – di Petito era proprio Laundrie. La coppia era partita la scorsa estate con un furgoncino per un viaggio on the road che doveva durare quattro mesi. #vanlife l’hashtag che la ragazza aveva scelto per raccontare in toni romantici e patinati quell’esperienza con il fidanzato. Anche lui ambiva a diventare un famoso influencer. I resti scoperti nella Carlton Reserve di North Port.

Il ragazzo era sparito, lo scorso 13 settembre, dopo che i genitori di Petito avevano denunciato la scomparsa della figlia e dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere. Era rientrato a casa con il furgoncino bianco che aveva usato con la fidanzata, ma da solo, per poi non lasciare tracce. Petito abitava con lui e i suoi genitori. Mercoledì l’FBI ha comunicato il ritrovamento di resti umani vicino ad alcuni oggetti e vestiti che appartenevano a Laundrie.

I resti erano stati trovati dopo una lunga e difficoltosa ricerca in un parco paludoso in Florida, pieno di serpenti e alligatori, vicino alla carcassa di un cane. Le condizioni nelle quali sono stati ritrovati non avevano permesso un riconoscimento immediato. Nei pressi dei resti anche un bloc notes, uno zainetto e alcuni vestiti identificati subito come appartenenti a Laundrie. È finita quindi la caccia all’uomo.

Petito era stata ritrovata all’interno della Teton National Forest in Wyoming, nei pressi di un cantiere. I rapporti all’interno della coppia sembravano piuttosto tesi negli ultimi tempi. La Polizia era perfino intervenuta per placare una violenta rissa durante il viaggio tra i due ma lasciandoli poi andare. L’unica incriminazione che gravava sul ragazzo era quella di aver usato due carte di credito di Gabby dopo la morte della ragazza. Non è chiaro e non ci sono indicazioni su una pista dell’omicidio o su altre cause della morte. Per gli investigatori a questo punto la chiave potrebbe essere nel bloc notes rinvenuto sul posto, anche se gravemente deteriorato.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

