Ore di apprensione, a Sassari, per la scomparsa di Gavinuccio Canu. Il cantautore di Li Punti è sparito del nulla martedì 8 febbraio. Nessuna notizia più da quel pomeriggio. L’uomo, descritto come una persona solare ed entusiasta, non aveva raccontato né confidato a nessuno l’intenzione di allontanarsi per un viaggio o altre idee simili. Anzi: aveva parlato di progetti per il futuro. Parenti e amici non si spiegano la scomparsa. Dopo le ricerche avviate dalle forze dell’ordine, del caso si è occupato anche la trasmissione Chi l’ha visto?.

Canu ha 55 anni, non ha la patente. Vive a Li Punti, frazione di Sassari. L’ultimo avvistamento l’8 febbraio introno alle 14:00: si trovava in zona Pian D’Anna, seduto su un muretto nei pressi del palazzo delle imposte. Avrebbe portato con sé i suoi documenti. La mattina era uscito di casa alle 12:00 circa lasciando in camera sua il cellulare. Non è più rientrato. A lanciare l’allarme il padre, preoccupato per non averlo visto tornare a casa la sera.

“Lo hanno visto per l’ultima volta a Sassari camminare da viale San Pietro verso Piandanna”, ha detto un amico a Sassarioggi. La moglie di un amico dell’uomo, che era molto noto in zona, ha notato un atteggiamento strano, “petto in fuori e sguardo adirato”, da parte del cantautore. L’ultimo passaggio sul viale San Pietro è stato confermato dall’attività di un cane molecolare nelle ricerche. Tracce riscontrate anche nei pressi della fermata dell’autobus. A Sassari Canu sarebbe arrivato con il passaggio di un amico cui aveva parlato di progetti da realizzare a breve. Doveva fare forse una visita medica per problemi fisici che manifestava da tempo.

Aveva sofferto di qualche problema alla gola curato con antibiotici. Quando il 55enne, dagli occhi neri e la barba, è uscito di casa indossava una sciarpa rossa, un giubbotto nero in pelle, pantaloni neri, scarpe anfibie nere e occhiali da vista con montatura nera. Le ricerche si sono concentrate in alcune aree in prossimità di Bancali, anche con l’impiego di droni. “È una delle persone più positive e solari che abbia mai conosciuto. In trent’anni di frequentazione è capitato che alcuni conoscenti si togliessero la vita. E lui non poteva accettarlo”, ha raccontato un amico al media locale.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano