Il possibile voto contrario del Partito democratico al ddl sull’antisemitismo dice qualcosa che va oltre il merito della legge. Mostra quanto sia diventato complicato, per una parte della sinistra riformista, restare nel proprio campo senza trovarsi sempre più compressa nello spazio politico condiviso con Giuseppe Conte e Alleanza Verdi e Sinistra. Al Senato il provvedimento è passato il 4 marzo con 105 sì, 24 no e 21 astensioni. M5S e Avs votarono contro. Il Pd scelse l’astensione, ma sei senatori dem votarono a favore, insieme ad Azione e Italia Viva. Ora, alla Camera, Schlein ha annunciato che – senza modifiche sul riferimento alla definizione IHRA – il Pd voterà no.

E qui il passaggio politico diventa estremamente significativo. La definizione IHRA non impedisce affatto di criticare Israele. Dice espressamente il contrario: le critiche a Israele analoghe a quelle rivolte a qualsiasi altro Paese non possono essere considerate antisemite. Individua invece alcune manifestazioni nelle quali la critica politica oltrepassa quella soglia: attribuire agli ebrei responsabilità collettive per le azioni dello Stato israeliano, utilizzare stereotipi antisemiti contro Israele, negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione o applicare allo Stato ebraico criteri che non vengono richiesti ad altri Paesi. Non si tratta neppure di una definizione comparsa improvvisamente nell’agenda della destra italiana. L’IHRA è da anni parte della strategia istituzionale di contrasto all’antisemitismo, e il testo approvato al Senato non introduce nuovi reati né nuove sanzioni penali; è stato inoltre eliminato l’articolo sul possibile divieto di manifestazioni proprio per evitare ambiguità rispetto alla libertà di critica politica.

Per questo, il comunicato di Sinistra per Israele merita attenzione. Non arriva dal centrodestra, ma da persone che rivendicano una storia nella sinistra e che definiscono un eventuale no del Pd una “ferita difficilmente sanabile”. La domanda politica è inevitabile: che cosa deve fare oggi chi si sente ancora socialista, democratico o progressista ma è anche europeista, atlantista, sostiene l’Ucraina, difende senza ambiguità l’esistenza e la sicurezza di Israele e ritiene tutto questo perfettamente compatibile con critiche – anche durissime – al governo Netanyahu? Deve necessariamente accettare che il proprio campo politico venga progressivamente costruito attorno al rapporto con il Movimento 5 Stelle e Avs e fagocitato da Conte, Bonelli e Fratoianni? La vicenda del ddl antisemitismo non esaurisce il problema. Lo rende però visibile. E lo stesso conflitto è destinato a ripresentarsi su politica estera, difesa europea, Ucraina, giustizia e politica economica.

Dall’altra parte dello schieramento politico esiste una tensione diversa ma altrettanto evidente. Roberto Vannacci rivendica Futuro Nazionale come interlocutore del centrodestra e pretende che quella coalizione faccia i conti con le sue posizioni. Anche lì esiste un elettorato liberale, popolare, europeista e atlantista che può domandarsi quanto spazio resterà per le proprie idee se il baricentro della destra dovesse spostarsi in quella direzione. Le due situazioni non sono uguali. Ma producono la stessa domanda: dove vanno quelli che non vogliono essere costretti a scegliere tra Conte e Vannacci? È qui che la costruzione di un centro liberaldemocratico assume un significato politico che va molto oltre l’ennesima sommatoria di sigle. Uno spazio per chi a sinistra non vuole finire sotto Conte e per chi a destra non vuole morire vannacciano. Quel pezzo d’Italia esiste già. Il problema è che, per ora, continua a non avere una casa politica.

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Francesco Bisignani