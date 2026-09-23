È difficile vincere 223 milioni di euro al Superenalotto (cifra su cui il fortunato giocatore dovrà pagare le tasse) e non farlo sapere a nessuno. La notizia confessata ad alcuni amici dal bancario lombardo di Lecco, che soltanto la settimana scorsa ha centrato la sestina vincente, è infatti arrivata alle orecchie della moglie, da cui però l’uomo si è separato qualche tempo fa, facendo scaturire la richiesta di una pretesa economica.

Il vincitore del Superenalotto rischia di dividere la somma con l’ex

“Metà di quei soldi spettano a me”, sostiene la donna in una domanda formalizzata dai suoi legali, che in alternativa hanno chiesto un mantenimento mensile proporzionato alla cifra incassata. La coppia, come racconta il Corriere della Sera, non avrebbe mai formalizzato a livello legale la separazione, nonostante viva a 600 km di distanza (lui a Lecco, lei a Frosinone dai genitori), con il regime di comunione legale – sottoscritto nell’aprile del 2023 – che è di fatto ancora in vigore.

L’incasso al netto delle tasse, per l’uomo è stato quantificato sui 179 milioni di euro, ma al momento la cifra non è stata ancora incassata. Una mossa che prende tempo anche nell’ottica di un eventuale accordo tra i due.

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