Nessun vincitore, e il jackpot del Superenalotto continuerà a crescere. Dopo il sorteggio di ieri sera, che non ha decretato alcun maxi-milionario, in una giornata nella quale sono stati però assegnati in totale 3.403.260 euro, la fortuna non ha sorriso neppure quest’oggi ai giocatori, ancora alla ricerca del “6 più bello“. In palio c’erano 172,5 milioni di euro, una delle cifre più alte mai distribuite, precisamente la quarta, circa 5 milioni sotto il gradino del podio, stabilito dalla vincita del 30/10/10, quando grazie ad un sistema 70 cedole si divisero 177.729.043,16 euro.

Nessun sei, come detto, è stato però centrato un 5+1 da 640.334,99 euro.

Di seguito la combinazione vincente di questa sera, la febbre del gioco continuerà a crescere la prossima settimana.

Superenalotto, i numeri vincenti di sabato 30 maggio

Superenalotto n. 87 del 30/05/2026

La sestina vincente: 63; 39; 8; 71; 13; 21

Numero Jolly: 72

Numero SuperStar: 56

Redazione

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Luca Frasacco