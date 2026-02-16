È tornata la febbre da SuperEnalotto. Il sei non esce ed il jackpot continua a crescere estrazione dopo estrazione con cifre sempre più vicine a quelle dei grandi record. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nel concorso di sabato scorso, giorno di San Valentino, mentre i quarantadue ‘5’ hanno fruttato ‘soltanto’ 4.936,20 euro.

Superenalotto, il jackpot sale a 122 milioni di euro

5, 23, 40, 47, 80, 85. Numero Jolly: 6 Numero Superstar: 47 l’ultima combinazione vincente. Numeri da non prendere in considerazione per la prossima estrazione? Forse, e ora che il jackpot è salito a 122 milioni di euro recupera terreno nella top ten delle vincite più alte.

Febbre da Superenalotto, si torna a giocare

In ricevitoria si riaccende l’entusiasmo e i giocatori sentono il richiamo del montepremi: “È la prima volta che gioco quest’anno, bisogna provarci”, sentiamo dal tabaccaio. Bastano sei numeri e la vita cambia. “Facciamo un sistema, anche un milione me lo faccio bastare!”. I 371 vinti l’ultima volta (il jackpot più alto di sempre), d’altronde furono divisi tra circa 90 giocatori.

Superenalotto, il jackpot entra in top 10

Nella speciale classifica delle vittorie più corpose, il montepremi di domani è già entrato in top ten, piazzandosi virtualmente al nono posto. Questa la classifica delle vincite più importanti:

1 – 16/02/23 371.133.424,51 euro Bacheca dei Sistemi

2 – 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO)

3 – 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi

4 – 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV)

5 – 22/5/21 156.294.151,36 euro Montappone (FM)

6 – 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS)

7 – 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT)

8 – 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL)

9 – 10/05/24 101.511.953,21 euro Napoli

10 – 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT)

Superenalotto, i numeri ritardatari

Per chi non fa affidamento sui sistemi, la giocata diventa un’occasione di analisi. Vita quotidiana trasformata in numeri, sogni da interpretare, ma anche statistica. I più ritardatari sono oggi l’87, che manca alla lista da 60 concorsi, il 62 (fuori da 56), il 70 (visto l’ultima volta 43 volte fa), il 48, il 59, e il 10 (assenti da 41-42 volte). 86-6-86-79-49-83 sono invece i numeri estratti più frequentemente.

Quando si gioca al Superenalotto

Le estrazioni del Superenalotto avvengono regolarmente tre volte alla settimana, suddivise nelle giornate di martedì, giovedì e sabato. Nella prossima, in programma martedì 17 febbraio, il jackpot è fissato a quota 122 milioni di euro.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco