Iniziano le vacanze estive e i biglietti salgono alle stelle. Mentre è polemica per i voli in Sardegna, aumentati puntualmente a dismisura nel giro di pochi giorni, sul web rimbalzano le testimonianze dei casi di over-booking, quando a brodo il numero dei passeggeri è superiore rispetto a quello dei posti a sedere. È accaduto al volo Ryanair Bergamo-Palma di Maiorca, la storia viene raccontata dal Messaggero, che pubblica il video di un utente che ritrae la scena, e che cita un errore in fase di acquisto online come motivo scatenante del disagio.

Il risarcimento

Due passeggeri avevano lo stesso posto assegnato. L’aereo non è riuscito a partire fin quando alla proposta del personale di bordo un passeggero ha accettato la proposta della compagnia pur di rinunciare al volo. Un risarcimento economico di ben 250€ con in più un altro volo a scelta gratis. Proposta allettante che molti viaggiatori non erano disposti ad alzarsi dal proprio posto per via degli alberghi già prenotati e dell’impossibilità di riprogrammare il soggiorno o il ritorno a casa. La scelta però è stata presa in poco tempo. La hostess ha infatti sollecitato i passeggeri: “Abbiamo poco tempo, entro 20 minuti dobbiamo decidere altrimenti il volo non sarà effettuato”. A dire sì alla proposta è stato un giovane ragazzo.

Ritardi fruttuosi

E un altro utente racconta di un’esperienza simile, altrettanto fortunosa. L’estate scorsa avrebbe ottenuto da EasyJet ben 500€ per lo stesso motivo. Un volo pagato 60€ diventato un’importante fonte di reddito considerando che successivamente ha accumulato un ritardo di tre ore che è valso 250€ di rimborso. In totale quasi 700€ guadagnati in aeroporto. La vacanza poteva andare peggio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco