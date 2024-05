Incendio a bordo del volo Ryanair FR3938 decollato stamattina alle 10 dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e diretto a Charleroi, in Belgio. Il mezzo è stato deviato per un atterraggio d’emergenza in Lussemburgo intorno alle 11:30 per evitare ulteriori danni e mettere in sicurezze passeggeri ed equipaggio: la causa un guasto nelle cucina di bordo. Dopo l’atterraggio, sono intervenuti anche i pompieri. I passeggeri sono stati evacuati e spostati su un autobus, fornito dalla compagnia aerea low cost, che li porterà a Bruxelles.

Il racconto dei passeggeri

“Stavo dormendo, poi ho aperto gli occhi e visto tutte le hostess correre verso il fondo dell’aereo”. Il racconto di una passeggera all’ANSA descrive il panico di quelli istanti: “Ho capito che c’era qualcosa che non andava. Ho sentito uno strano odore e ci hanno detto che avremmo fatto un atterraggio di emergenza. È calato il silenzio aborto. Quando siamo atterrati in Lussemburgo e sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio che proveniva dalle cucine. Non abbiamo capito bene cosa sia bruciato, ci hanno detto che nemmeno le hostess inizialmente lo hanno capito. Si vedeva solo il fumo e c’era puzza”.

