Tragedia all’aeroporto Schiphol di Amsterdam dove una persona è morta dopo essere stata risucchiata tra le pale rotanti di una turbina di un aereo della compagnia Klm prossimo alla partenza e diretto a Billund in Danimarca. A riferirlo è la stessa compagnia di volo olandese, precisando che la tragedia è avvenuta oggi, 29 maggio, nel piazzale esterno dal terminal dell’hub.

“Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione”, ha precisato in un comunicato la compagnia di bandiera olandese Klm che opera in una aeroporto molto trafficato dove solo il mese scorso sono stati registrati circa 5,5 milioni di passeggeri. “Purtroppo la persona è morta”, ha aggiunto la compagnia, senza rivelare l’identità della vittima. Non è ancora chiaro se la persona deceduta fosse un passeggero o un lavoratore dello scalo.

Il quotidiano nazionale De Telegraaf scrive che non è ancora chiaro se si tratti di un passeggero o di un dipendente. Ad indagare sull’accaduto è la polizia di frontiera olandese che ha poi precisato che è presto per dire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio.

I passeggeri dell’aereo così come il personale erano a bordo del mezzo quando la persona in questione è caduta nelle pale della turbina di rotazione. Sono stati fatti scendere ed è stata aperta un’indagine. L’aereo coinvolto è un jet Embraer a corto raggio, utilizzato dal servizio Cityhopper di Klm che opera voli verso altre destinazioni vicine come Londra.

