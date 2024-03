Un bilancio pesantissimo quello dell’incendio divampato questa notte in un appartamento di Bologna. Tre bambini morti nel rogo. La mamma dei bambini, una donna di 31 anni di origine rumena, è morta durante il trasporto all’ospedale Maggiore. Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco e la Polizia.

L’incendio forse divampato da una stufetta elettrica

Sono le prime informazioni su quanto successo in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia. Informata anche la Procura.

I bambini avrebbero tra i tre e i sei anni. Potrebbe essere un corto circuito provocato da una stufetta elettrica . L’appartamento è stato sequestrato e sono in corso indagini per ricostruire in modo più approfondito le origini del rogo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo