Bruciano sterpaglie a Napoli dove da diverse ore è in corso un incendio in zona Bellaria, tra Miano, Chiaiano e il vallone di Capodimonte. In azione dalle 15 i canadair dei vigili del fuoco oltre a una squadra di pompieri intervenuti sul posto.

Stando a quanto appreso dalla Questura e dai vigili del fuoco, il rogo è sotto controllo. Non sono ancora state chiarite le cause che l’hanno provocato. Diverse le segnalazioni arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco.

nb. Foto Maurizio Falco (gruppo facebook Capodimonte Colli Aminei)

Ciro Cuozzo