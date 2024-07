“Uno sfortunato errore da parte dell’host“. Così Airbnb ha spiegato ciò che è successo con la casa vacanza del Bellunese che ha mandato un messaggio in apparenza antisemita a una famiglia israeliana. “Potete restare nei forni a gas”, il messaggio che si è vista arrivare la famiglia di Nes Ziona, centro vicino a Tel Aviv, che voleva passare del tempo in Italia. Una frase probabilmente tradotta con traduttori automatici, ma che sarebbe stata destinata ad altri possibili ospiti.

Insulti antisemiti da B&b a famiglia israeliana, Airbnb: “Sfortunato errore”

Airbnb ha sospeso l’host, ma ha raccontato la propria versione: il messaggio “non era destinato a loro, ma a un altro ospite che soggiornava nella struttura e che stava chiedendo informazioni su come utilizzare un elettrodomestico“. “Nel momento in cui l’ospite ha inviato un messaggio all’host per chiedere di prenotare la loro struttura, l’host, infatti, stava intrattenendo una conversazione con un altro ospite che soggiornava nella sua casa in merito all’utilizzo del fornello a gas nella struttura. L’host ha erroneamente inviato un’istruzione sul fornello all’ospite che aveva appena richiesto la prenotazione anziché al destinatario corretto , l’ospite che stava attualmente aiutando” ha detto tramite una nota Airbnb. Indipendentemente dalle circostanze, “riconosciamo che questa sia stata un’esperienza profondamente spiacevole per l’ospite che ha ricevuto il messaggio e siamo stati in contatto con loro per fornire il nostro supporto. Siamo anche in contatto con l’host”. “Non tolleriamo la discriminazione, prendiamo seriamente le segnalazioni e continuiamo a far rispettare rigorosamente questa politica“, conclude Airbnb.

La vicenda della casa vacanze e il messaggio alla famiglia israeliana

L’appartamento è a San Vito di Cadore, nel Bellunese. Il sito israeliano Ynet ha denunciato per primo quanto successo alla famiglia ebrea. Il padre ha voluto rimanere nell’anonimato ma aveva scritto al proprietario della casa, un tale Lorenzo: “Siamo una famiglia di cinque persone e saremmo felici di soggiornare nel suo appartamento”. La risposta, però, lo ha scioccato.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani