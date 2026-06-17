Gli avvocati Francesco Rotondi e Luca Failla tornano insieme in LabLaw, studio legale specializzato in diritto del lavoro e relazioni industriali che i due professionisti hanno fondato nel 2006. Rotondi e Failla rappresentano da anni due tra i più autorevoli professionisti del giuslavorismo italiano e vantano una consolidata reputazione a livello nazionale e internazionale, grazie all’assistenza prestata a imprese, gruppi multinazionali e istituzioni, nonché a una rete di relazioni professionali sviluppata nel tempo in Italia e all’estero.

Negli ultimi anni LabLaw ha proseguito il proprio percorso di crescita sotto la guida di Francesco Rotondi, Managing Partner dello studio, consolidando il proprio posizionamento tra le realtà di riferimento nel mercato del diritto del lavoro. Parallelamente, Luca Failla ha sviluppato ulteriormente la propria attività professionale, maturando nuove esperienze e guidando il proprio studio, Failla & Partners, insieme a un team con il quale collabora da oltre vent’anni.

Il ritorno alla collaborazione tra Rotondi e Failla segna una nuova fase di sviluppo per LabLaw, fondata sulla complementarietà delle rispettive esperienze professionali e sulla condivisione di una visione comune del mercato e della professione. L’integrazione delle competenze e dei team consentirà allo studio di rafforzare ulteriormente la propria capacità di assistere clienti italiani e internazionali nelle sfide poste dall’evoluzione del mondo del lavoro e delle relazioni industriali.

Con questa operazione, LabLaw rafforza la propria struttura professionale, che oggi conta oltre 30 professionisti distribuiti in sei sedi in Italia e una presenza internazionale in grado di garantire assistenza specialistica a imprese e organizzazioni su tutte le principali tematiche del diritto del lavoro.

“Il ritorno in LabLaw – ha commentato Luca Failla – rappresenta la naturale evoluzione di un percorso professionale avviato oltre vent’anni fa insieme a Francesco Rotondi. In questi anni abbiamo mantenuto una reciproca stima professionale e una visione comune dei valori che hanno caratterizzato la crescita dello studio. Oggi guardiamo al futuro con l’obiettivo di mettere a fattor comune esperienze, competenze e professionalità, continuando a offrire ai clienti servizi di eccellenza e contribuendo alla crescita delle nuove generazioni di avvocati”.

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha detto Francesco Rotondi – di questa nuova fase di sviluppo di LabLaw. Il ritorno di Luca Failla rafforza ulteriormente il posizionamento dello studio e amplia il patrimonio di competenze a disposizione dei nostri clienti. In un contesto economico e normativo in costante evoluzione, intendiamo continuare a supportare le imprese con un approccio altamente specializzato, fornendo soluzioni concrete e affidabili per affrontare le trasformazioni del mondo del lavoro”.

Fondata nel 2006, LabLaw è oggi con 5 sedi in Italia (tra cui Milano e Roma) una delle principali realtà italiane specializzate nel diritto del lavoro e delle relazioni industriali, con una consolidata presenza sul mercato nazionale e internazionale e un’offerta integrata di servizi dedicati alle imprese.

Entrambi riconosciuti tra i principali professionisti del settore, Francesco Rotondi e Luca Failla figurano da anni nelle principali classifiche e directory legali internazionali. Rotondi è stato nominato “Lawyer of the Year 2025” ai Legalcommunity Labour Awards, mentre Failla è costantemente segnalato tra i professionisti di riferimento nell’ambito Labour & Employment e Labour Litigation e nominato quale “Lawyer of the Year 2025” per il contenzioso ai Legalcommunity Labour e Top Legal Awards.

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