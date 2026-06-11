Un miliardo di euro, due agenzie, due decreti. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, in esame preliminare, i primi provvedimenti attuativi della legge delega sull’intelligenza artificiale, adeguando la normativa nazionale all’AI Act europeo. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha rivendicato il primato: l’Italia è «la prima nazione che si dota di una disciplina normativa nazionale organica in materia di intelligenza artificiale», grazie a questi provvedimenti insieme alla legge 132 del 2025. Un primato che, almeno sul piano formale, regge al confronto europeo. I due decreti coprono ambiti distinti ma complementari. Il primo riguarda i poteri delle autorità nazionali di vigilanza e l’uso dell’IA nella formazione. Il secondo disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale da parte delle forze dell’ordine e introduce nuove norme sulla responsabilità civile e penale. Il filo conduttore dichiarato è l’antropocentrismo: «Al centro non c’è la macchina ma la persona», ha detto Mantovano, richiamando l’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV.

Sul fronte sicurezza, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito i confini dell’uso dell’IA da parte delle forze di polizia: strumento di supporto, mai sostituto delle decisioni umane. Il nodo più delicato è l’identificazione biometrica in tempo reale, ammessa solo in casi eccezionali – terrorismo, persone scomparse, vittime di tratta – e soggetta a doppia autorizzazione: del questore e del procuratore della Repubblica. «Non c’è nessun Grande Fratello generalizzato», ha detto Piantedosi. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato una nuova fattispecie di reato: la punizione di chi altera o compromette sistemi di IA quando ne derivi un pericolo concreto per la vita delle persone o per la sicurezza dello Stato.

Sul fronte economico, il sottosegretario Alessio Butti ha indicato la cifra chiave: «Un provvedimento che destina 1 miliardo di euro», a cui si aggiungono «le singole verticalità che mettono a disposizione altre risorse pubbliche». L’obiettivo dichiarato è costruire «un modello italiano di intelligenza artificiale» fondato su tre pilastri: tutela del diritto, sovranità tecnologica e sicurezza pubblica. Per la governance, la scelta è caduta su AgID e ACN, le agenzie già esistenti per il digitale e la cybersicurezza. Ma è proprio qui che si apre il dibattito più serio. Emanuela Girardi, presidente di ADRA (the AI Data Robotics Association) – partner della Commissione europea nel partenariato pubblico privato su intelligenza artificiale, dati e robotica – avverte: «I due decreti rischiano di concentrare le energie del Paese sul versante regolatorio, tralasciando il vero nodo irrisolto: sviluppo, adozione e formazione». I dati sono impietosi – secondo l’Economist, il 37% delle imprese europee ha già adottato l’IA generativa. L’Italia è ferma al 20%, penultima in Europa. Sul fronte formazione, i 100 milioni del PNRR destinati all’IA nelle scuole sono frammentati in duemila micro-progetti, senza un piano nazionale. «Un’occasione di visione sistemica sostanzialmente mancata», riflette Girardi.

Il problema più urgente, secondo l’esperta, è l’impatto sul lavoro giovanile: l’IA sta già sostituendo le posizioni junior – scrittura di codice, report, analisi – nei paesi con i tassi di adozione più elevati, con un calo dell’occupazione per i lavoratori più giovani. E l’Italia parte svantaggiata: è il secondo paese UE per percentuale di NEET, con oltre un milione e mezzo di giovani tra i 15 e i 29 anni fuori da lavoro, studio e formazione. «Essere i primi in Europa ad avere una normativa organica sull’IA non è un traguardo», conclude Girardi. «Il traguardo è non restare gli ultimi per competenze, adozione e opportunità per i giovani». I decreti approvati ieri sono preliminari: passeranno ora alle commissioni parlamentari e al Garante privacy prima dell’approvazione definitiva. La normativa c’è. Ora bisogna vedere se basta.

Ilaria Donatio Curo AI voglia!, un podcast sull’intelligenza artificiale in collaborazione con Il Riformista. Sono tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati e mi interesso da sempre di diritti, immigrazione, ambiente e territorio. Dirigo Healthcare Policy rivista sulle politiche della salute e le sue industrie, del gruppo Formiche.

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