Viviamo una delle fasi più ambigue e affascinanti della trasformazione digitale contemporanea. Per anni il dibattito pubblico sull’Intelligenza Artificiale ha oscillato tra due estremi opposti: da una parte l’entusiasmo quasi messianico verso sistemi capaci di automatizzare qualsiasi attività cognitiva, dall’altra la paura di una sostituzione radicale del lavoro umano. Eppure la realtà concreta delle organizzazioni pubbliche e private appare oggi molto diversa. Non siamo ancora nel tempo della completa automazione delle professioni cognitive, ma dentro una lunga e instabile fase intermedia, una sorta di “terra di mezzo” nella quale convivono due modelli produttivi profondamente differenti: la competenza lenta dell’essere umano esperto e la velocità generalista delle IA generative.

È sufficiente osservare il funzionamento quotidiano di aziende, università, pubbliche amministrazioni, studi professionali o strutture sanitarie per comprendere come questa convivenza stia ridefinendo il concetto stesso di valore professionale. Documenti strategici prodotti in pochi minuti da modelli linguistici vengono poi revisionati da consulenti senior. Chatbot automatici gestiscono migliaia di interazioni salvo poi trasferire i casi più delicati a operatori umani. Sistemi di supporto diagnostico accelerano il lavoro medico senza assumersi la responsabilità finale della diagnosi. Persino il mondo della formazione sta entrando dentro questo paradigma ibrido: piattaforme intelligenti personalizzano contenuti e percorsi didattici, mentre il docente mantiene il ruolo di garante epistemologico e relazionale del processo educativo.

La vera questione non riguarda dunque soltanto l’automazione. Riguarda piuttosto la coesistenza di due differenti economie cognitive. La prima è verticale, specialistica, lenta e costosa. La seconda è orizzontale, scalabile, rapidissima e relativamente economica. Una produce profondità. L’altra produce immediatezza. Una genera interpretazione contestuale. L’altra genera probabilità statistica. Ed è proprio all’interno di questa tensione che si sta ridefinendo il mercato del lavoro cognitivo globale.

Il primo grande pilastro di questa trasformazione riguarda il rapporto tra tempo e valore economico. Per decenni il sistema produttivo ha premiato prevalentemente l’expertise, la specializzazione e la qualità dell’output. Oggi, invece, il tempo sta diventando esso stesso una variabile competitiva autonoma. Non conta soltanto la qualità della risposta, ma la velocità con cui essa viene prodotta. In numerosi contesti economici e professionali una risposta corretta all’80% disponibile immediatamente viene percepita come più utile di una risposta accurata al 98% disponibile dopo giorni o settimane. È una mutazione culturale gigantesca che modifica profondamente il modo in cui attribuiamo valore alla conoscenza.

Le piattaforme digitali hanno educato utenti, cittadini e consumatori a vivere dentro una cultura dell’istantaneità permanente. Ogni servizio viene confrontato con la velocità delle grandi infrastrutture digitali globali. In questo scenario l’Intelligenza Artificiale generativa appare come il perfetto acceleratore cognitivo del capitalismo contemporaneo: produce testi, immagini, sintesi, analisi e simulazioni in tempi infinitamente inferiori rispetto alle capacità operative umane. La velocità smette così di essere una semplice caratteristica tecnica e diventa un elemento identitario del valore economico.

Il secondo pilastro riguarda invece il tema della fiducia nella sufficienza algoritmica. La società contemporanea sembra infatti iniziare ad accettare progressivamente output mediamente buoni purché immediati, disponibili e continuamente accessibili. È un cambiamento profondo. Per molto tempo autorevolezza e affidabilità erano legate alla verticalità della competenza umana, al percorso formativo, all’esperienza e alla reputazione professionale. Oggi una parte crescente degli utenti tende invece a privilegiare la rapidità percepita e la disponibilità continua del servizio.

Questo non significa che la qualità non conti più. Significa però che si sta modificando la soglia sociale di accettazione dell’errore e dell’imprecisione. Le IA generative funzionano spesso come sistemi di “sufficienza dinamica”: non necessariamente perfetti, ma abbastanza efficienti da risultare utili nella maggior parte delle situazioni quotidiane. È qui che emerge una tensione culturale delicatissima. Se per decenni il sapere specialistico ha costruito la propria autorevolezza sulla scarsità della conoscenza, oggi le IA generative producono invece un’abbondanza cognitiva quasi illimitata. Una sorta di industrializzazione della produzione semantica che modifica radicalmente il rapporto tra cittadini e conoscenza esperta.

Questa trasformazione apre inevitabilmente il terzo grande asse della nuova terra di mezzo: il conflitto tra generalismo artificiale e verticalità umana. I Large Language Model contemporanei rappresentano probabilmente il più potente strumento generalista mai costruito nella storia delle tecnologie cognitive. Sono capaci di attraversare domini differenti, collegare discipline lontane, sintetizzare enormi quantità informative e produrre contenuti plausibili su quasi qualsiasi argomento. Tuttavia questa straordinaria capacità orizzontale nasconde ancora profonde fragilità nella comprensione dei micro-contesti specialistici.

L’IA contemporanea conosce molto del “mondo medio”, ma spesso comprende poco delle specificità profonde che caratterizzano organizzazioni, territori, norme, culture professionali e dinamiche umane. È qui che il valore dell’esperto non scompare, ma cambia radicalmente natura. Il professionista non è più necessariamente il soggetto che produce ogni contenuto da zero, ma colui che riesce a validare, correggere, interpretare e contestualizzare gli output generati automaticamente.

In questa prospettiva aumenta il peso strategico di tutte quelle competenze che appartengono alle dimensioni sociali, relazionali, normative, psicologiche e culturali. Ed è proprio qui che emerge con forza la centralità del paradigma SCALE (Social Sciences, Communication Studies, Arts, Law, Economics) come possibile alter ego complementare rispetto al tradizionale paradigma STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Per anni il dibattito sull’innovazione ha privilegiato quasi esclusivamente la dimensione tecnico-ingegneristica. Oggi, paradossalmente, proprio la diffusione delle IA generative sta riportando al centro il valore delle competenze interpretative e sociali.

La macchina accelera il calcolo, ma non elimina la necessità di comprendere il contesto umano dentro cui il calcolo opera. Un algoritmo può produrre in pochi secondi una bozza di policy pubblica, ma difficilmente riesce a comprendere fino in fondo le implicazioni politiche, sociali e territoriali della sua applicazione concreta. Può generare una sintesi giuridica plausibile, ma non sempre coglie le sfumature interpretative, culturali o reputazionali che un professionista esperto riesce invece a intercettare. Può costruire un percorso didattico personalizzato, ma non sostituisce la capacità relazionale di un docente nel comprendere fragilità, motivazioni, paure o dinamiche emotive degli studenti.

La vera trasformazione in corso riguarda dunque la ridefinizione del concetto stesso di competenza. Per decenni il professionista è stato identificato principalmente con la capacità di accumulare informazioni e produrre elaborazioni specialistiche. Oggi, invece, il valore si sposta progressivamente verso la capacità di governare sistemi complessi di conoscenza ibrida. L’esperto diventa sempre meno un “produttore isolato” e sempre più un orchestratore di intelligenze differenti: umane, artificiali, organizzative e relazionali.

Ed è proprio qui che emerge il quarto pilastro della nuova terra di mezzo: il tema della responsabilità cognitiva. Le IA possono generare velocità, ma raramente assumono responsabilità. La responsabilità giuridica, politica, economica ed etica continua infatti a rimanere saldamente nelle mani degli esseri umani. Questo produce uno dei grandi paradossi della contemporaneità digitale. Mentre la produzione di contenuti accelera enormemente, il processo di validazione rischia di rallentarsi. Manager, dirigenti pubblici, medici, docenti, avvocati e consulenti si trovano progressivamente sommersi da una quantità crescente di output generati automaticamente che devono però essere verificati, interpretati e approvati.

La produttività cognitiva aumenta, ma aumenta contemporaneamente anche il bisogno di supervisione. È una dinamica che potrebbe ridefinire profondamente l’organizzazione del lavoro nei prossimi anni. Una parte crescente delle professioni cognitive potrebbe infatti trasformarsi da attività di produzione a funzioni di controllo, regia e verifica. L’essere umano rischia così di diventare una sorta di “garante semantico” di processi generati algoritmicamente.

Questa transizione non è soltanto tecnica o economica. È profondamente culturale e persino antropologica. Per la prima volta nella storia recente l’umanità si confronta con sistemi capaci di produrre linguaggio, simulare ragionamenti e costruire contenuti su scala industriale. Non si tratta più semplicemente di automatizzare attività fisiche ripetitive, come accaduto durante le rivoluzioni industriali precedenti. L’automazione entra direttamente nel cuore della produzione cognitiva e simbolica.

Ed è proprio questa caratteristica a rendere la fase attuale così instabile. Le organizzazioni non hanno ancora ridefinito completamente processi, ruoli, modelli decisionali e metriche di valore. In moltissimi casi convivono ancora logiche del Novecento professionale con infrastrutture cognitive tipiche dell’era algoritmica. Nascono così forme ibride spesso contraddittorie: aziende che utilizzano IA avanzatissime mantenendo modelli organizzativi rigidamente verticali; università che sperimentano tutor intelligenti senza ridefinire realmente il ruolo del docente; pubbliche amministrazioni che digitalizzano servizi senza modificare le culture organizzative interne.

La sensazione diffusa è quella di una società che stia correndo con due motori differenti montati sulla stessa struttura. Da una parte il motore della competenza specialistica umana, costruito su esperienza, profondità e responsabilità. Dall’altra il motore della velocità artificiale, basato su scalabilità, automazione e disponibilità permanente. Nessuno dei due, almeno per ora, sembra sufficiente da solo.

E forse è proprio questa la vera immagine della contemporaneità digitale: non l’avvento di un mondo completamente automatizzato, ma una lunga fase di negoziazione cognitiva tra esseri umani e sistemi artificiali. Una frontiera fluida nella quale il valore non nasce più esclusivamente dalla conoscenza o dalla velocità, ma dalla capacità di bilanciare entrambe. In questa nuova terra di mezzo il rischio maggiore non è probabilmente l’arrivo di macchine troppo intelligenti, ma la costruzione di società troppo rapide per riuscire ancora a comprendere davvero la complessità del mondo che stanno trasformando.

Carlo Maria Medaglia Prof. Carlo Maria Medaglia, Delegato del Rettore per la Terza Missione, l’Innovazione Didattica e l’Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi Telematica IUL

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Carlo Maria Medaglia