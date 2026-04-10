Non è facile fare una classifica prendendo solo i migliori 55 calciatori tra i centinaia che hanno fatto la storia di questo sport. Ci sono nomi però che compaiono in ognuna di queste classifiche: tra Zidane, Maradona, Messi e CR7, ecco quali sono i migliori per Sport illustrated.

55. Manuel Neuer

Ancora in attività alla veneranda età di 40 anni, Neuer è uno dei migliori portieri della storia del calcio, ridefinendo il ruolo del portiere moderno. Tra le migliori qualità della leggenda tedesca, c’è quella di saper uscire dalla porta palla al piede e, all’occorrenza, trasformarsi in un vero e proprio regista. E’ stato campione del mondo con la Germania nel 2014 e ha vinto due Champions League.

54. Wayne Rooney

Tra gli attaccanti più forti del calcio inglese, Rooney era una combinazione di forza, brutalità, aggressività e gesti tecnici. Il centravanti inglese ha dedicato quasi tutta la sua carriera di club al Manchester United, mettendo a referto 253 goal tra tutte le competizioni, rendendolo il miglior marcatore della storia del club. Ha vinto quattro Premier League, una FA Cup e una Champions League.

53. Gheorghe Hagi

Conosciuto principalmente per il suo magico sinistro, Hagi ha giocato per due dei migliori club del mondo: Real Madrid e Barcellona, anche se i risultati migliori li ha ottenuti con la maglia del Galatasaray, vincendo una Coppa Uefa. E’ stato anche il baluardo della storica cavalcata della Romania ai Mondiali del ’94, con il cammino che si è infranto solo ai quarti di finale. Per la sua prestazione a quella Coppa del Mondo, Hagi si è guadagnato un posto nella top team del torneo.

52. Kenny Dalglish

Considerato un genio del calcio, con un quoziente intellettivo calcistico eccezionale. Dalglish è diventato famoso negli anni ’70 giocando con una squadra celtica, per poi approdare al Liverpool nel 1977. Con i Reds è diventato protagonista di una squadra che ha dominato il calcio europeo per il decennio successivo, conquistando sei campionati e tre coppe europee.

51. Neymar Jr.

Un giocatore sfortunato, che non ha potuto dimostrare continuità a causa di innumerevoli infortuni. In Europa ha giocato nel Barcellona e nel Paris Saint-Germain ed è il miglior marcatore della Nazionale brasiliana di tutti i tempi, pur non riuscendo a vincere nulla in maglia verdeoro. Ai tempi del Barça, invece, componeva insieme a Messi e Suarez uno dei tridenti d’attacco più forti della storia del calcio, venendo per questo considerato, ai tempi, anche più forte di Cristiano Ronaldo. Ha vinto due Liga, cinque Ligue 1 e una Champions League.

50. Kilyan Mbappe

Uno dei più forti calciatori in attività, Mbappe ha esordito a 17 anni con la maglia del Monaco. Con il PSG ha segnato oltre 200 goal, ed è diventato campione del mondo con la Francia nel 2018, a soli 19 anni, perdendo poi in finale il Mondiale successivo, nel 2022. Attualmente in forza al Real Madrid, all’età di 27 anni ha già vinto una Coppa del Mondo, sette Lige 1, quattro Coppe di Francia, cinque Super Coppe di Francia e una Scarpa d’Oro.

49. Luka Modric

Anche Modric, come Neuer, è un giovane quarantenne ancora in attività. Tra i successi recenti, è riuscito nel 2018 ad aggiudicarsi un Pallone d’Oro beffando Messi e Ronaldo nel loro miglior periodo della carriera. Sempre nel 2018, stava riuscendo nell’impresa di vincere con la sua Croazia quella che sarebbe stata una storica Coppa del Mondo, ma si è dovuto arrendere in finale contro la super Francia di Mpappe. Oltre al Pallone d’Oro, Modric si è dovuto accontentare di sei Champions League, e una Scarpa d’Oro.

48. Hugo Sanchez

Hugo Sanchez è uno dei migliori marcatori della storia della Liga, arrivando a segnare 157 goal in quattro stagioni. Considerato uno dei migliori attaccanti della sua generazione, ha vinto cinque Liga e una Coppa del Rey.

47. Jairzinho

Jairzinho ha vinto la Coppa del Mondo con il Brasile nel 1970, ed è l’unico calciatore nella storia dei Mondiali ad aver segnato un goal in ogni partita disputata del torneo.

46. Omar Sivori

Attaccante italo-argentino, Omar Sivori ha militato agli albori dell’era d’oro della Juventus, sotto la guida di Umberto Agnelli. Con i bianconeri, ha vinto tre scudetti e due Coppa Italia, oltre ad Pallone d’Oro nel 1961.

45. Paolo Rossi

Figura storica della Nazionale italiana ai vittoriosi Mondiali del 1982, Paolo Rossi ha avuto l’arduo compito di doversi riaffermare dopo essere stato a lungo lontano dai campi per una condanna per Totonero. Indimenticabili le sue prestazioni a quella Coppa del Mondo giocata in Spagna, con una storica tripletta nel 3-2 contro l’invincibile Brasile. Rossi ha dunque vinto una Coppa del Mondo, un Pallone d’Oro, due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Europea.

44. Paul Breitner

Considerato una delle migliori ali della storia del calcio, Breitner ha vinto una Coppa del Mondo con la Germania nel 1974, un Pallone d’Oro, cinque Bundesliga e una Coppa Europea.

43. George Weah

Uno degli attaccanti più completi degli anni ’90, Weah era dotato di un’incredibile forza fisica e di una grande abilità tecnica. Ha vinto un Pallone d’Oro, due scudetti, una Ligue 1, due Coppa di Francia e una FA Cup.

42. Kaka

Nel suo miglior periodo della carriera, Kaka era inarrestabile. Anche lui dotato di abilità fisica e di capacità tecniche fuori dal comune, è stato uno dei più forti centrocampisti degli anni 2000. Ha vinto un Pallone d’Oro, una Coppa del Mondo, uno scudetto, una Champions League, una Liga e una Coppa del Rey.

41. Lev Yashin

Considerato uno dei migliori portieri di tutti i tempi, Yashin in campo era un vero e proprio leader. E’ l’unico portiere della storia del calcio ad aver vinto un Pallone d’Oro, ha vinto anche cinque campionati sovietici.

40. Gunnar Nordahl

Uno dei migliori marcatori di tutti i tempi, Nordahl ha segnato una quantità industriale di goal tra il 1950 e il 1955 ed è stato il capocannoniere in quattro di queste cinque stagioni, oltre ad essere il miglior marcatore della storia del Milan. E’ inoltre stato per 66 anni il detentore del record di maggior numero di goal segnati in una stagione di Serie A, finché Higuain e Immobile non hanno pensato di segnare 36 goal in 38 partite. Con il Milan ha vinto due Scudetti.

39. Kevin Keegan

Considerato uno dei migliori calciatori inglesi di tutti i tempi, Keegan ha vinto il Pallone d’Oro per ben due volte. Ha fatto la storia con la maglia dell’Amburgo, portando i tedeschi alla vittoria di una storica Bundesliga nel 1979. Ha vinto anche una FA Cup e due Coppa Uefa.

38. Hristo Stoichkov

Stoichkov stava per portare la Bulgaria ad una storica vittoria della Coppa del Mondo nel 1994, fermandosi solo in semifinale. Quella cavalcata con la Nazionale, gli è però valsa il Pallone d’Oro. Ha vinto anche una Champions League, cinque Liga e una Coppa del Rey.

37. Gianluigi Buffon

Considerato da molti il miglior portiere della storia del calcio. Tra i migliori dei suoi innumerevoli record, c’è quello di aver subito un solo goal su azione (un autogoal) ai vittoriosi Mondiali tedeschi del 2006. Con la Juventus, Buffon ha vinto praticamente tutto, gli è mancata solo la Champions. E forse anche un Pallone d’Oro.

36. Jonah Neeskens

Uno dei migliori giocatori olandesi degli anni ’70, Neeskens ha probabilmente avuto la sfortuna di vivere all’ombra dell’ineguagliabile Cruyff, anche se in realtà i due si sono praticamente completati a vicenda. Ha vinto due Eredivise, una Coppa Intercontinentale e una Coppa del Rey.

35. Xavi Hernandez

Uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio, Xavi ha vinto praticamente ogni trofeo di calcio esistente. Vent’anni al Barcellona, ha cambiato il modo di giocare a calcio. Classe pura. Campione del Mondo nel 2010 nell’unica Coppa del Mondo vinta dalla Spagna nella sua storia.

34. Luis Suarez

Non il Suarez uruguaiano, ma quello spagnolo. Suarez ha dominato il calcio europeo durante la prima metà degli anni ’60 con la maglietta dell’Inter. In questo periodo per lui esplosivo, si è aggiudicato un Pallone d’Oro, tre Scudetti e due Coppe Europee consecutive.

33. Karl-Heinz Rummenigge

Oggi in società nel Bayern Monaco, Rummenigge da calciatore è stato uno dei migliori attaccanti degli anni ’80. Ha perso ben due finali di Coppa del Mondo, si è comunque consolato con due Palloni d’Oro, due Coppe Europee e due Bundesliga.

32. Andres Iniesta

Forse nella top 3 dei migliori centrocampisti della storia del calcio. Anche lui, come il suo collega Xavi, ha giocato quasi tutta la sua carriera con la maglia del Barcellona. Ha vinto quattro Champions League, nove Liga, sei Coppe del Rey, una Coppa del Mondo con la Spagna e due Europei.

31. Rivelino

Campione del Mondo con il Brasile nel 1970, in quell’occasione finì anche nella top team del torneo. Rivelino è considerato uno dei migliori calciatori della sua generazione.

30. Bobby Moore

Considerato uno dei migliori difensori di tutti i tempi, Bobby Moore ha vinto l’unica Coppa del Mondo conquistata dall’Inghilterra nella sua storia. Forse questo è uno dei motivi per cui è presente una sua statua fuori dallo stadio di Wembley. Ha vinto anche una FA Cup.

29. Socrates

Una delle figure più importanti e forti del calcio brasiliano, Socrates era un mix di eleganza e potenza, praticamente un centrocampista a tutto tondo. Ha vinto una serie di trofei, tutti in Brasile. In Italia ha giocato con la Fiorentina.

28. Sandro Kocsis

Famoso per le sue gesta con l’Ungheria, Kocsis ha segnato con la Nazionale 75 goal in 68 presenze, con il record di 23 goal in 14 presenze nel 1954, di cui 11 alla Coppa del Mondo di quell’anno. Ha vinto due Liga e quattro campionati ungheresi.

27. Lothar Matthaus

Considerato uno dei giocatori più completi della sua generazione, una generazione che ha visto campioni del calibro di Platini, Maradona e Zico. Ha vinto un Pallone d’Oro, una Coppa del Mondo la Germania nel 1990, un Europeo, due Coppa Uefa, sette Bundesliga e uno Scudetto con l’Inter.

26. Ronaldinho

Uno dei calciatori più talentuosi di sempre, Ronaldinho è stato qualcosa di impressionante tra il 2004 e il 2006. Tecnica sopraffina, classe, arte, un tocco di palla semplicemente divino. Ha vinto un Pallone d’Oro, una Champions League, una Liga e uno Scudetto, oltre a svariati premi individuali.

25. Ruud Gullit

Ruud Gullit è stato uno dei calciatori più forti degli anni ’80, giocando in uno dei Milan più forti della storia, che dominava il calcio europeo. Ha vinto un Pallone d’Oro, un Europeo con l’Olanda, due Coppe Europee, tre Scudetti, una Coppa Italia e tre Eredivise.

24. Bobby Charlton

Bandiera del Manchester United, è stato uno degli attaccanti più forti della sua generazione. Ha vinto un Mondiale con l’Inghilterra, un Pallone d’Oro, tre campionati inglesi e una FA Cup.

23. Giuseppe Meazza

Figura così iconica, che uno degli stadi più belli e famosi del mondo porta il suo nome: stadio San Siro Giuseppe Meazza. Considerato da molti il miglior calciatore italiano di tutti i tempi, è uno degli storici Campioni del Mondo dei primi due trionfi Azzurri del 1934 e del 1938. Ha inoltre vinto tre Scudetti e una Coppa Italia.

22. Raymond Kopa

Considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio francese, Kopa è stato una figura che si completava alla perfezione con altri due campioni del suo tempo: Puskas e Di Stefano. Ha vinto un Pallone d’Oro, tre Coppe Europee, due Liga e quattro Ligue 1.

21. Romario

Uno dei marcatori più prolifici degli anni ’90, è stato Campione del Mondo con il Brasile nel 1994, con il quale ha vinto anche due Copa America. Ha vinto anche una Liga e tre Eredivise.

20. Eusebio

Anche Eusebio, come Romario, è stato un attaccante devastante, anche se a differenza del suo collega non ha raggiunto i 1000 goal in carriera. Ha vinto un Pallone d’Oro, tre Scarpe d’Oro, una Coppa Europea, e 11 titoli di Liga portoghese.

19. Marco Van Basten

Van Basten era un giocatore dotato di una tecnica sublime, oltre ad essere un attaccante estremamente potente, il numero 9 perfetto. Ha vinto la bellezza di tre Palloni d’Oro, un Europeo, tre Scudetti, tre Eredivise e molti premi individuali.

18. George Best

Considerato tra i giocatori più talentuosi del suo tempo, Best ha vinto un Pallone d’Oro, una Coppa Europea e un Calciatore dell’Anno nel 1968.

17. Zico

Zico era un genio che in campo vedeva cose che gli altri calciatori non erano in grado neanche di pensare. Forse il più grande regista di tutti i tempi, ha scritto la storia del Flamengo, oltre ad aver giocato in Italia all’Udinese. Ha vinto tre campionati brasiliani e una Coppa Intercontinentale.

16. Franco Baresi

Uno dei difensori più forti della storia del calcio, Baresi è stato soprattutto una bandiera del Milan, con il quale ha vinto sei Scudetti, tre Coppe Europee e due Coppe Intercontinentali. E’ stato anche Campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale italiana.

15. Cristiano Ronaldo

Uno dei calciatori più iconici del XXI secolo, oltre che della storia. A più di 40 anni CR7 è ancora in attività e sta inseguendo l’obiettivo dei 1000 goal in carriera. Tra Champions e coppe di ogni genere in Paesi diversi, ha vinto una quantità infinita di trofei, tra cui cinque Palloni d’Oro.

14. Ferenc Puskas

Icona degli anni ’50, Puskas era il calciatore perfetto: abbinava la forza all’abilità e in campo era un leader indiscusso. Ha vinto tutti i premi individuali che c’erano da vincere, oltre a prestare il nome all’attuale premio del goal più bello dell’anno.

13. Paolo Maldini

Anche Maldini, come il collega Baresi, è considerato uno dei difensori più forti della storia del calcio. Forse il calciatore più completo degli ultimi 30 anni,. Anche lui bandiera del Milan, ha vinto sette Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe Intercontinentali e molti premi individuali.

12. Gerd Muller

Gerd Muller è uno dei migliori marcatori di tutti i tempi. Con la Germania Ovest, ha segnato 68 goal in 62 presenze e detiene il record di 67 goal in 49 presenze in stagione. Ha vinto un Pallone d’oro, una Coppa del Mondo, svariate coppe europee e quattro Bundesliga.

11. Mane Garrincha

Garrincha è stato una delle stelle del calcio brasiliano, vincendo con la Nazionale verdeoro due Coppe del Mondo.

10. Alfredo Di Stefano

Di Stefano è stato considerato da molti migliore addirittura di Pelé e Maradona, stando anche alle dichiarazioni di altri campioni come Eusebio e Sir Alex Ferguson. Ha vinto due Palloni d’Oro, cinque Coppe Europee, una Coppa Continentale, una Liga e una Copa del Rey.

9. Roberto Baggio

Considerato il calciatore italiano più forte di tutti i tempi, Baggio ha segnato più di una generazione con il suo talento cristallino. Ha vinto un Pallone d’Oro, due Scudetti, una Coppa Uefa e una Coppa Italia.

8. Michel Platini

Platini è stato forse il miglior centrocampista goleador di tutti i tempi, vincendo per tre stagioni consecutive la Scarpa d’Oro. E’ stato protagonista anche con la Francia, portandola alla vittoria dell’Europeo del 1984. Ha vinto anche tre Palloni d’Oro, due Scudetti con la Juve, una Ligue 1, una Coppa Italia e una Coppa Intercontinentale.

7. Ronaldo Nazario

Se non si fosse infortunato gravemente al ginocchio, forse oggi staremmo parlando del miglior calciatore assoluto di tutti i tempi. Ciò non toglie che quando Ronaldo giocava lasciava di stucco chi lo guardava, era dotato di un’eleganza e di un’esplosività uniche al mondo. Ha vinto due Palloni d’Oro, una Coppa del Mondo, due Coppa America, due Liga, una Coppa del Rey, una Coppa Uefa e una Coppa Intercontinentale.

6. Zinedine Zidane

Zidane era un vero e proprio mago con la palla tra i piedi. Era dotato di un’eleganza fuori dal comune. Ha vinto un Pallone d’Oro, un Europeo, una Champions League, due Scudetti, una Liga, una Coppa Intercontinentale, e una quantità illimitata di trofei individuali.

5. Johan Cruyff

Cruyff è stato il giocatore più influente di tutti i tempi, oltre che tra i più talentuosi. Il fulcro dell’era del “calcio totale“, ha vinto tre Palloni d’Oro, tre Coppe Europee, una Liga, nove Eredivise, una Coppa del Rey e una Coppa Intercontinentale.

4. Franz Beckenbauer

Forse il giocatore più completo di sempre, Beckenbauer è stato uno dei calciatori tedeschi più forti di sempre. Con la Nazionale tedesca è stato campione del mondo, oltre ad aver vinto ben due Palloni d’Oro.

3. Pelé

Considerato da molti il giocatore più forte della storia del calcio, anche più di Maradona, è stato uno degli uomini sportivi più importanti del XX secolo. E’ l’unico calciatore della storia ad aver vinto ben 3 Coppe del Mondo, oltre ad aver vinto tutto quello che c’era da vincere in Brasile.

2. Diego Armando Maradona

Se non è il calciatore più forte della storia, è sicuramente il più iconico. Maradona ha portato all’Argentina una Coppa del Mondo con il goal di mano più famoso della storia del calcio, oltre ad aver scritto la storia del Napoli, vincendo due Scudetti e una Coppa Uefa.

1. Lionel Messi

In questa classifica è considerato il calciatore più forte di tutti i tempi. Messi ha segnato una generazione intera, è immortale. Ancora in attività anche lui, insieme al collega Cristiano Ronaldo, sta inseguendo l’obiettivo dei 1000 goal in carriera, ed entrambi inizieranno a breve il loro ultimo, romantico, Mondiale. Sui trofei bisognerebbe scrivere un articolo a parte, perché Messi ha vinto praticamente tutto.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini