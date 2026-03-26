Cristiano Ronaldo, oltre ad essere uno dei calciatori più forti della storia, ha scritto soprattutto quella del Real Madrid: 9 stagioni, 438 partite, 450 goal e 15 trofei vinti per il campione portoghese in maglia bianca. Ora, però, potrebbe essere arrivato il turno del figlio. Infatti, come rivelato da The Athletic, da questo lunedì Cristiano Jr. ha iniziato ad allenarsi con l’under 16 della squadra madrilena e sembrerebbe dover continuare anche nei prossimi giorni. Il figlio del campione, verrà valutato attentamente durante i prossimi allenamenti, poi ci sarà la decisione della società se farlo entrare a far parte della squadra. Proprio come il padre a inizio carriera, anche Cristiano Jr. è stato provato nel ruolo di esterno d’attacco.

Oggi, il piccolo campione classe 2010 è in forza dal 2022 nella cantera dell’Al-Nassr, e ha già vestito le maglie delle giovanili di Juventus e Manchester United seguendo i trasferimenti del padre degli ultimi anni. Nonostante poi sia nato negli Stati Uniti, il giovane campione ha scelto il Portogallo come Nazionale, decidendo anche in questo caso di seguire le gesta di Cristiano Ronaldo. Ha già debuttato nelle giovanili, giocando sia con l’U15 che con l’U16.

Il Real Madrid e il possibile coinvolgimento di papà Cristiano

Il possibile approdo di Cristiano Jr. nelle giovanili del Real Madrid, potrebbe aprire uno scenario clamoroso per il possibile ritorno del padre alla corte dei blancos. L’attaccante quarantunenne è ora legato all’Al-Nassr fino al 30 giugno del 2027 e, nonostante l’età, è ancora mostruosamente in forma e sta giocando per raggiungere l’obiettivo monumentale dei 1.000 goal in carriera (ora è fermo a 964). Ma nonostante il contratto valido per ancora un anno, la possibile firma del piccolo Cristiano con il club madrileno aprirebbe le porte, almeno inizialmente, ad un possibile trasferimento nella capitale spagnola di tutto il nucleo familiare. Il figlio d’arte avrebbe comunque la possibilità di poter alloggiare nella residenza della Ciudad Deportiva del Real Madrid. Il prossimo giugno compirà 16 anni, ed entrerà quindi ufficialmente nella categoria giovanile.

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Riccardo Tombolini