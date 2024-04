Dodici punti indietro in classifica, l’eliminazione dai quarti di finale della Champions League d’Asia e la sconfitta per 2-1 subita nella semifinale di Supercoppa. Zero tituli all’orizzonte e Cristiano Ronaldo perde la testa in campo nel corso della sfida persa con l’Al Hilal degli ‘italiani’ Milinkovic Savic e Koulibaly, squadra che comanda la Saudi League e che è ancora in corsa per il triplete.

L’asso portoghese rischia una lunga squalifica dopo l’espulsione di ieri, all’86’, sul risultato di 2-0 per una gomitata rifilata al giocatore avversario Al Bulayhi. Dopo il rosso CR7 ha mimato il gesto del pugno nei confronti dell’arbitro. Le proteste del 5 volte pallone d’oro sono proseguite anche al momento dell’uscita dal campo quando ha chiesto ai propri tifosi di applaudire sarcasticamente il direttore di gara.

Dagli spalti però in tanti hanno iniziato a invocare il nome di “Messi”, rivale storico di Cr7 ai tempi delle supersfide tra Real Madrid e Barcellona.

Redazione

Ciro Cuozzo