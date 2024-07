La mamma che “sotto il 30% non fa niente”. La tariffa di Fayza Lamari, la madre agente di Kylian Mbappé, la donna più potente del calcio è quella. Tanto chiede nelle trattative in cui è coinvolto il figlio: “Altrimenti mi ritiro e faccio come tutti: vado in vacanza alle Maldive, ma non lavoro per te”. Ma il fine è nobile. Tanto deve pervenire alla sua “Inspired by Kylian Mbappé’ (IBKM)”, associazione che raccoglie e mette da parte gli utili generati dalle aziende del campione e che aiuta 98 giovani dai 9 ai 16 anni (49 ragazzi e altrettante ragazze) provenienti dai contesti più sfortunati delle periferie di Parigi. Gli dà un’istruzione, una vita dignitosa e la speranza di un futuro migliore finanziando i loro studi e il processo di crescita.

Oggi racconta a Le Parisien la sua soddisfazione per il passo più importante della carriera del figlio: il passaggio al Real Madrid. Alla presentazione non poteva mancare: “Mi sono scese le lacrime, forse ero stanca. Per Kylian non avevo mai pianto prima per la commozione”. Lo avrà visto sorridere come un bambino al parco giochi, non più nella sua città, ma nel club più importante al Mondo, quello nel quale potrebbe conquistare finalmente la Champions League, che al PSG non è mai riuscito a vincere, e poi – magari – il pallone d’oro. “Era felice, commosso, eppure generalmente non è espansivo nelle sue emozioni”.

Quanto guadagna Mbappé al Real Madrid

Se non fosse stato per Madrid non avrebbe mai lasciato Parigi: “Kylian non ha mai mentito, diceva sempre al presidente che un giorno sarebbe andato al Real”. E così ha fatto. Ma la pratica col Psg resta aperta. Ci sono da sistemare bonus e stipendi che il club gli deve, arretrati: “Abbiamo ricevuto una loro lettera di risposta, prenderemo delle decisione. D’altronde è come un divorzio, e a volte bisogna decidere a chi spetta la televisione, a chi i mobili o l’auto… Finiremo in tribunale? Se non abbiamo scelta, sì, ovviamente. Adesso spero davvero che il contratto che abbiamo firmato due anni fa venga rispettato”. Già perché Mbappé svincolato attende ancora bonus che il club non vuole riconoscergli. Forse se ne farà una ragione. Al Real Madrid, in 5 anni, guadagnerà uno stipendio di 16,2 milioni di dollari all’anno al netto delle tasse più 164 milioni di dollari come bonus per la firma da spalmare in cinque anni. In totale 48,2 milioni di dollari l’anno.

Mbappé in tribunale contro il PSG

Dalla Francia si sono lasciati come dopo un divorzio: “Quando ci si separa si guarda solo alle cose brutte, ma il nostro obiettivo è ricordare i tanti punti positivi, che Kylian, col tempo, ricorderà. Se è qui, al Real, è merito anche del Psg. Si sono fidati di lui a 18 anni, hanno investito su di lui e credo che lui li abbia ricompensati. Forse non tutto ha funzionato al meglio”. E se la Champions non è arrivata, c’est la vie.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco