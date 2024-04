Ancora una volta la fase finale della Champions League non sorride a Gianluigi Donnarumma. Il portiere titolare della Nazionale italiana di Luciano Spalletti si rende protagonista di una prestazione insufficiente nell’andata dei quarti di finale dove il suo Psg è stato sconfitto in casa dal Barcellona per tre a due.

“Gigio” entra in tutte e tre le reti dei catalani tra errori nell’impostazione del gioco, uscite mancate e altre forzate. Nel primo tempo il Barcellona passa in vantaggio con il brasiliano Raphinha che approfitta proprio di una uscita avventata di Donnarumma sull’accorrente Lewandowski e deposita comodamente in rete.

Nella ripresa il Psg la ribalta in pochi minuti ma è ancora una volta il portiere nato 25 anni fa a Castellammare di Stabia ad avviare la ‘rimonta’ degli avversari: prima al 62′ con un rilancio sbagliato che finisce tra i piedi del giocatori del Barcellona e, pochi secondi dopo, in quello fatato del neo entrato Pedri che libera davanti alla porta Raphinha per la doppietta e il pareggio.

Passano 15 minuti e il vantaggio dei catalani avviene su un calcio d’angolo dove, nonostante la palla nell’area piccola, Gigio non esce e per il neo entrato Christensen è un gioco da ragazzi depositare in rete da pochi passi.

Sui social, soprattutto su X, Donnarumma è entrato subito tra i trend con una serie di meme e sfottò. “Non può giocare queste partite, commette errori decisivi” è uno dei commenti più gettonati. In tanti sottolineano l’insicurezza nelle uscite, altri gli errori quando ha la palla tra i piedi e deve riavviare l’azione della sua squadra.

Ciro Cuozzo