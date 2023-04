Alla fine, dopo aver fatto trascorrere diversi giorni, il Governo ha depositato in Commissione Affari Costituzionali del Senato i suoi emendamenti al DL 10.03,23 (detto Decreto Cutro). Il lungo ritardo non era dovuto, come si era diffusamente pensato, alla ricerca di una mediazione tra le diverse anime della maggioranza in relazione agli emendamenti presentati dalla Lega, bensì alla meticolosa preparazione tecnica di un nuovo impianto normativo basato su una radicale riscrittura dell’intero sistema asilo con proposte alquanto estreme.

Gli emendamenti si suddividono in due “blocchi”; quelli relativi al sistema di accoglienza e quelli relativi alle procedure di esame delle domande. Vanno colte le connessioni tra i due ambiti per comprendere il disegno complessivo che sottende gli emendamenti. La prima, più evidente decisione, è quella di smembrare di nuovo il SAI (sistema di accoglienza e integrazione), il fragile sistema affidato ai comuni che abbiamo esaminato su questo giornale il 6 aprile scorso. Per la seconda volta (la stessa cosa fu fatta con il cosiddetto decreto Salvini-uno ad ottobre 2018) i richiedenti asilo vengono sottratti al sistema dell’accoglienza diffusa per essere segregati nei CAS (centri di accoglienza straordinaria) luoghi di degrado dove, con costi altissimi per il contribuente, decine di migliaia di persone vengono parcheggiate, anche per anni, senza alcun percorso di integrazione sociale; una spregiudicata ma geniale strategia per usare queste persone come strumento di diffusione di insofferenza sociale.

Il Governo quindi, incurante dell’assetto costituzionale che pur prevede che le funzioni amministrative (in parole semplici, l’erogazione dei servizi alle persone, tra cui quello specifico servizio sociale che è l’accoglienza dei richiedenti asilo) siano svolte dai comuni, deliberatamente demolisce il sistema che era nato nel 2002 per cercare di dare al nostro sfortunato Paese una prospettiva di normalizzazione dell’accoglienza. E’ probabile che, a conclusione dell’iter di approvazione del decreto legge, la ratio stessa dell’attuale sistema normativo in materia di accoglienza delineato dal d.lgs 142/2015 di fatto non esisterà più.

Sarebbe tuttavia un errore pensare che si tratti “solo” di un ritorno a quanto fu fatto nel 2018 e che provocò enormi disastri. La strategia attuale del Governo di estrema destra retto da Giorgia Meloni è molto più grave: essa mira persino a rendere superflui i CAS che hanno il “difetto” di essere aperti ovvero non vi è alcuna limitazione della libertà dei richiedenti asilo. Il Governo punta tutto sui cosiddetti hotspot, una parola magica di cui nessuno conosce il reale contenuto ma che non sono affatto “punti di crisi/punti caldi” intesi come strutture di prima accoglienza come i più credono, bensì strutture di detenzione informale da usare in maniera sistematica durante le procedure di identificazione e dove proseguire la detenzione informale persino dopo la conclusione delle procedure di identificazione stesse.

Le modifiche legislative introdotte dalla legge 132/2018 e purtroppo confermate dal D.L. 130/2020 (a dimostrazione che la grave deriva attuale poggia le sue basi sugli errori del passato) già prevedevano la possibilità di trattenere i richiedenti asilo in appositi locali negli hotspot per un periodo massimo di 30 giorni, al fine di verificarne o determinarne l’identità, e la possibilità di trattenere i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di allontanamento in locali “idonei”, senza che venisse in alcun modo risolto il problema della radicale assenza di una base legale per la privazione della libertà all’interno di tali centri, sollevando dunque enormi problematiche giuridiche rispetto alla conformità di tale impostazione con il dettato costituzionale e con la stessa normativa dell’Unione Europea.

Eppure già il 15 dicembre 2016 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Khlaifia c. Italia, aveva sancito la violazione da parte dell’Italia dell’art. 5 Cedu, commi 1, 2 e 4 in relazione al trattenimento privo di base legale e di garanzie di tre cittadini stranieri dapprima presso il Centro di soccorso e prima accoglienza (Cspa) di Contrada Imbriacola (oggi hotspot) a Lampedusa, e poi a bordo delle navi Vincent e Audacia. A tutt’oggi l’ordinamento italiano continua a non prevedere alcun intervento dell’autorità giudiziaria sui presupposti della detenzione negli hotspot e sulle condizioni della stessa. Invece di porre rimedio a ciò il Governo in carica va nella direzione opposta intendendo sfruttare al massimo il sistema degli hotspot facendoli diventare non più luoghi di primissima accoglienza e transito, bensì luoghi da aprire nel maggior numero possibile al fine di trattenervi i richiedenti asilo da sottoporre a procedura accelerata o di frontiera in una molteplicità di casi talmente ampi da coprire potenzialmente tutte le domande.

Già a legislazione vigente la procedura accelerata coinvolge: a) i richiedenti provenienti da cosiddetti paesi di origine sicuri che, in violazione della stessa Direttiva 2013/32/UE che impone che un paese può essere considerato di origine sicuro solo se si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni, né tortura, né pericolo a causa di violenza indiscriminata, oggi comprende per l’Italia, per fare alcuni esempi, paesi quale la Nigeria, uno dei paesi più pericolosi del mondo, oppure il Gambia, paese nel quale, nonostante i tentativi di superamento della dittatura, leggi che limitano la libertà d’espressione, la libertà di stampa e la libertà di manifestazione pacifica restano ancora in vigore; b) richiedenti che presentano la domanda direttamente alla frontiera dopo essere stati fermati “per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli”, espressione talmente vaga da prestarsi ad un uso totalmente arbitrario.

Già le sezioni unite penali della Corte di Cassazione avevano chiarito che le persone soccorse in mare non possono essere sottoposte alla procedura accelerata in quanto “sono stati soccorsi in acque internazionali e legittimamente trasportati sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso. Non possono, dunque, essere considerati migranti entrati illegalmente nel territorio dello Stato per fatto proprio e l’ipotesi contravvenzionale non consente di configurare il tentativo d’ingresso illegale.” (Cass. sez. un. Pen., 29.09.2016, n. 40517).

Sulla base degli emendamenti voluti dal Governo italiano il trattenimento “informale” negli hotspot, non sarebbe più finalizzato alla fase della identificazione ma ad un esame delle domande di asilo e si estenderebbe a tutte le fattispecie sopra indicate con trattenimento fino a “quattro settimane”, aggiungendovi persino la situazione del richiedente che “non abbia non abbia consegnato il passaporto […] ovvero non presti idonea garanzia finanziaria” come se coloro che sono in fuga da guerre e persecuzioni e valicano a piedi montagne e deserti e sono stati torturati in centri co-finanziati dall’Italia in Libia o sono stati vittime di violenti respingimenti a catena lungo la rotta balcanica possano giungere in Italia con il loro passaporto e il loro conto in banca.

Eppure l’art.31 della Direttiva 2013/32/UE prevede la possibilità di applicare procedure di frontiera solo a colui che ha fatto ingresso irregolare e che “senza motivo” non si è presentato alle autorità “quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso” senza alcun automatismo; un inquadramento, come si vede, del tutto diverso. Evidente è l’incostituzionalità della norma interna sia per violazione del diritto europeo, sia per indeterminatezza dei presupposti del trattenimento, e quindi per violazione dell’art. 13 co.3 Cost. che esige che provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte della pubblica sicurezza possano essere adottati solo in casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge.

Le nuove procedure di frontiera che il Governo mira ad introdurre poggiano sulla nozione di finzione di non ingresso, un abile gioco linguistico in base al quale i richiedenti stessi non sarebbero realmente entrati nel territorio italiano bensì rimarrebbero in una sorta di sospensione alla frontiera, che altresì si estende all’infinito, senza limitazioni spaziali; un emendamento prevede infatti che si possano aprire hotspot in qualunque luogo del territorio nazionale, a prescindere dalle aree di frontiera.

Un altro emendamento prevede invece il trattenimento nei CPR (quindi in senso stretto) del richiedente quando “è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento”; di nuovo una formulazione di eccezionale vaghezza che si presta ad ogni distorsione.

Se consideriamo che i richiedenti asilo sono circa 100mila e che potrebbero arrivare nel corso del 2023 a 150 o 200mila e che, nella visione sopra tratteggiata quasi tutti potrebbero in astratto rientrare nelle ipotesi di procedura di frontiera e di trattenimento in hotspot o CPR. Ciò significherebbe costruire un sistema di detenzione per centinaia di migliaia di persone; in altre parole una sorta di sistema concentrazionario per persone che chiedono di vedersi riconosciuto il diritto di asilo sancito dall’art. 10 terzo comma della Costituzione.

Quello sopra descritto può sembrare uno scenario mostruoso ed irrealizzabile e forse lo è in quanto gli ostacoli materiali e giuridici per costruire un simile sistema concentrazionario sono enormi e forse insormontabili. Ma rimane la reale esistenza di una proposta caratterizzata da una dimensione ideologica estrema, in sé pericolosa per l’ordinamento democratico prima ancora che per gli sventurati stranieri.

Gianfranco Schiavone