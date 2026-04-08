Gleison Bremer ha trovato la rete contro il Genoa nell’ultimo turno di campionato, ma la sua esultanza è stata un po’ diversa dal solito, risultando un po’ fredda e passiva. Si può magari pensare che la marcatura arrivata così presto (al terzo minuto) non abbia istigato il difensore ad un’esultanza sfrenata per non perdere subito la concentrazione, ma ha comunque colpito la freddezza con la quale ha reagito all’abbraccio dei compagni. Il calciatore è appena tornato dagli impegni con il Brasile, oltre ad essere stato a lungo fermo per infortunio, e la sua reazione potrebbe essere stata voluta per tener dentro le emozioni. Non sembrerebbe, al momento, in volontà di volersi estraniare dal contesto Juve, dove è considerato un perno e un giocatore fondamentale all’interno del progetto.

La clausola

Rimane comunque il dubbio che Bremer sia leggermente infastidito dalle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Continassa. Il difensore, attualmente, è concentrato sul suo presente bianconero, oltre che sul Mondiale che partirà tra poco più di due mesi. In casa Juve, si sta comunque già abbozzando una prima strategia di mercato per il reparto difensivo, con la necessità di prendere un centrale di piede sinistro, non sovrapponibile a Bremer. Ma la clausola presente sul contratto del brasiliano, rischia di farlo perdere alla Juve prima del previsto.

Il mercato

Come detto, Bremer non sembra intenzionato a lasciare la Juventus, ma la vetrina del Mondiale non aiuterebbe a farlo passare sottotraccia, aumentando così il numero dei suoi estimatori e, perché no, il suo valore di mercato. Nel caso dovesse bussare alla porta della Continassa una di quelle offerte che non si possono rifiutare (negli ultimi anni è stato fortemente cercato dall’Inghilterra, soprattutto dal Tottenham), spetterebbe al difensore convincere la società a prendere in considerazione l’idea di privarsi di lui e, magari, potrebbe essere ascoltato.

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Riccardo Tombolini