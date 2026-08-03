Frammenti di un drone ucraino, probabilmente abbattuto dalla contraerea russa, sono caduti su una spiaggia nel sud del Paese provocando la morte di sei bagnanti, tra cui tre bambini, e il ferimento di circa 40 persone, poco meno della metà trasferite in ospedale. Questo il momentaneo bilancio di un attacco ucraino avvenuto nelle scorse ore a Gelendzhik, nel sud della Russia.

A diffonderlo il governatore della regione di Krasnodar Venyamin Kondryatev che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili. L’Ucraina non ha commentato l’attacco ma in generale fa sapere di non colpire deliberatamente obiettivi civili. Stessa tesi portata avanti da anni anche dalla stessa Russia di Vladimir Putin.

La tragedia è stata ripresa da diversi video diventati virali sui social. Nei filmati si vedono i detriti di un drone precipitare su una spiaggia affollata prima di dar vita ad una violenta esplosione che mette in fuga decine di bagnanti. Molti di loro, presenti in acqua al momento del crollo del drone, si allontanano velocemente perché spaventati da quanto appena accaduto.

Gli attacchi con droni, vera arma letale dell’Ucraina in una guerra che va avanti da quattro anni e mezzo (e centinaia di migliaia di morti), sono proseguiti anche in Crimea dove sono state registrate esplosioni nel distretto di Saky e nelle città di Feodosia, Simferopoli e Kerch.

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Ciro Cuozzo