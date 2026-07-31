Nelle ultime ore migliaia di persone hanno superato il confine tra Marocco e Ceuta con ogni modo di sopravvivenza: a nuoto, con dei materassini gonfiabili e anche scavalcando la frontiera. Le autorità spagnole stimano che in un solo giorno siano stati registrati tra i 1.500 e i 2.000, consolidando il numero più alto dal 2021. Non tutti però ce l’hanno fatta, le vittime che sono state accertate fino a questo momento sono nove. Ceuta, la città verso la quale hanno emigrato migliaia di marocchini, fa infatti parte del territorio politico spagnolo, anche se geograficamente è situata in Africa. Per descrivere questo esodo, sono tornate a circolare due parole delle quali però molto spesso ne si confonde il significato: exclave ed enclave.

Che cos’è un exclave?

L’exclave è una porzione di territorio che politicamente e amministrativamente appartiene ad uno Stato, ma fisicamente è separata dal resto del territorio nazionale per un motivo o per un altro, che può essere per esempio la divisione da un tratto di mare. Nell’esempio di Ceuta, la città africana è per Madrid un exclave, poiché per raggiungerla dalla Spagna bisogna per forza attraversare il Marocco o il Mediterraneo. Stesso discorso vale per Melilla, altra città politicamente spagnola che si trova sulla costa nordafricana. Un altro caso può essere riconducibile a Kaliningrad, una regione russa affacciata sul Baltico che è separata dal resto della Russia da Lituania e Polonia. O ancora l’Alaska, facente parte degli Stati Uniti ma raggiungibile solo attraversando il Canada.

Che cos’è l’enclave?

L’enclave Non è altro che la descrizione dello stesso tipo di territorio, ma dal punto di vista opposto, cioè quello dello Stato che lo circonda. Questo vuol dire che, dalla prospettiva del Marocco, Ceuta è un territorio straniero interamente racchiuso entro i confini marocchini. Un esempio di enclave è quello di Lesotho, uno Stato indipendente del tutto circondato dal territorio del Sudafrica. Quindi per il Lesotho si tratta del proprio Paese, ma per il Sudafrica è un enclave puro. Oppure San Marino, considerato enclave rispetto all’Italia così come il Vaticano, situato all’interno della città di Roma. Si può dire che exclave ed enclave siano da considerarsi due termini di natura simile, quantomeno geograficamente parlando: cambia solo la prospettiva da cui si guarda il confine.

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Riccardo Tombolini