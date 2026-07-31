E dopo il ripudio del progetto di Infantino da parte dell’Uefa, arriva in soccorso anche la Concacaf. La Federazione americana si schiera al fianco di quella europea per contrastare l’idea del presidente Fifa di privatizzare i Mondiali, e ora sono pronte a boicottare le competizioni della Federazione Internazionale, compresi i Mondiali. In una nota resa pubblica nella serata di ieri, la Concacaf ha comunicato di essersi riunita nel pomeriggio insieme ai rappresentanti delle 41 Nazionali membre per discutere della proposta della Fifa, riunione dalla quale è emerso il rifiuto unanime del Fifa Forward Enterprise e della cessione di quote della Coppa del Mondo a privati.

Il comunicato

Nella nota pubblicata dalla Concacaf, si legge che le federazioni hanno espresso “profonda preoccupazione per la mancanza di un regolare iter decisionale relativo alla proposta, per la scadenza artificialmente breve imposta e per l’assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo competenti della Fifa“. Inoltre, la Federazione americana ha sottolineato la “necessità di una maggiore trasparenza e di una governance più adeguata“. Ed è per questi motivi che la Concacaf, così come l’Uefa, ha respinto la proposta di Infantino e “incaricato i propri membri del Consiglio della Fifa di dare istruzioni al Presidente della FIFA affinché garantisca che ogni questione segua i corretti processi di governance attraverso il personale e il Consiglio della Fifa, in conformità con lo Statuto della Fifa. Attraverso queste azioni, la Concacaf ribadisce che il futuro del calcio deve rimanere nelle mani della nostra famiglia calcistica“.

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Riccardo Tombolini