Continua il calciomercato del Milan, che è ancora in cerca di nuovi profili per costruire una squadra che possa tornare nelle zone alte della classifica e lottare per traguardi importanti. L’ultimo interesse da Milanello sembra essere quello per Matia Soulé, esterno argentino della Roma non considerato incedibile a Trigoria. Con l’arrivo di Amorim, Pulisic ritornerà verosimilmente nella sua naturale posizione di ala sinistra dopo l’ultimo anno da punta con Allegri. A questo punto i rossoneri devono coprire il lato destro, dato che Saelemakers non sembra sposare le caratteristiche cercate dal tecnico portoghese. E, abbandonata la pista Karetsas che ormai è a un passo dal Borussia Dortmund, il Diavolo sembra aver puntato proprio sul tesserato giallorosso. Il classe 2003 è un trequartista che gioca a destra a piede invertito, con un cambio di passo in grado anche di arrivare sul fondo per poi crossare. Proprio quello che serve ad Amorim.

Calciomercato Milan, Soulé più di un’idea: le cifre della trattativa

Interesse dunque per Soulé da parte del Milan, ma la Roma non ha ancora stilato un prezzo per il suo calciatore, in attesa di capire come gestire le uscite. Ma il futuro dell’argentino sembra comunque lontano dalla Capitale, dato che con Gasperini non è considerato una pedina irrinunciabile. In più, oltre al rinnovo di Paulo Dybala, è anche arrivato Santiago Castro, colpo che dovrebbe chiudere definitivamente gli spazi in campo per Matias. Nei mesi scorsi l’argentino ha declinato importanti offerte arabe, ma ora potrebbe aprire molto più facilmente ad un suo trasferimento, dando priorità alla Serie A.

Tuttavia, le alte pretese dei Friedkin potrebbero rendere più complicata la trattativa: solamente un anno fa, la proprietà americana acquistava Soulé a titolo definitivo a 26 milioni di euro più 4 di bonus. Dunque, da Trigoria sperano di ottenere una plusvalenza dalla cessione del giocatore, che ha ottenuto una valutazione finale di 40 milioni di euro. Una cifra non facile per il Milan, che proverà comunque a portare avanti la trattativa per portare il giocatore in rossonero.

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Riccardo Tombolini