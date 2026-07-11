Ogni campagna elettorale ha i suoi slogan. Ma ci sono emergenze che non possono essere affrontate con uno slogan. Il sistema carcerario italiano è una di queste. Sovraffollamento, strutture inadeguate, carenza di personale, difficoltà nel garantire percorsi di recupero e un numero elevato di detenuti stranieri rappresentano questioni che meritano di entrare stabilmente nel confronto politico. Parlare di carcere significa parlare di sicurezza. Ma significa anche parlare di giustizia, dignità della pena e tutela degli operatori penitenziari.

Una forza autenticamente liberale non dovrebbe scegliere tra garantismo e sicurezza. Dovrebbe tenere insieme entrambe le esigenze. La sicurezza si costruisce anzitutto fuori dagli istituti penitenziari, attraverso prevenzione, controllo del territorio, politiche efficaci sull’immigrazione irregolare e strumenti che favoriscano l’integrazione nel rispetto delle regole. Ma si costruisce anche dentro il carcere, impedendo che diventi un luogo di radicalizzazione, violenza e ulteriore marginalizzazione. Il tema dell’integrazione riguarda l’intera società. Ignorarlo sarebbe un errore; affrontarlo con slogan sarebbe altrettanto sbagliato. Servono politiche pubbliche efficaci, cooperazione internazionale, percorsi di inclusione per chi rispetta le regole e strumenti rigorosi contro chi delinque. Anche il sistema penitenziario richiede una visione complessiva: investimenti nelle strutture, maggiore attenzione alla salute mentale dei detenuti, sostegno alla Polizia Penitenziaria, misure per ridurre la recidiva e una riflessione sul ricorso alle pene alternative nei casi previsti dalla legge.

Per troppo tempo il carcere è stato considerato un tema da specialisti. Non lo è. Riguarda la sicurezza delle città, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e la capacità dello Stato di far rispettare la legge senza rinunciare ai princìpi costituzionali. Le prossime elezioni rappresentano un’occasione per riportare questo tema al centro del dibattito pubblico. Chi si richiama alla cultura liberale ha oggi la responsabilità di avanzare proposte credibili, capaci di coniugare fermezza, legalità e rispetto della persona. Perché una democrazia si misura anche da come affronta le sue emergenze più difficili. E quella delle carceri è certamente una delle più urgenti.

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Gabriele Elia