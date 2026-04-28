L’ombra lunga del Cremlino si proietta con forza sulle acque turchesi del Mediterraneo, dove le sagome imponenti della centrale di Akkuyu non rappresentano soltanto il debutto ufficiale della Turchia nell’era dell’atomo, ma un esperimento geopolitico senza precedenti che sta ridefinendo i pesi specifici all’interno della NATO e gli equilibri di forza nel Vicino Oriente. Mentre il primo dei quattro reattori VVER-1200 è ormai giunto a una fase di completamento, Ankara si scopre protagonista di una partita a scacchi in cui la posta in gioco è la natura stessa della sua sovranità nazionale. Il modello “Build-Own-Operate” (BOO) imposto dal colosso statale russo Rosatom ha di fatto creato un’enclave di giurisdizione moscovita in territorio turco: per la prima volta nella storia dell’industria nucleare, uno Stato estero non si limita a esportare tecnologia, ma possiede, gestisce e garantisce la sicurezza di un’infrastruttura critica su suolo straniero per un intero ciclo di vita stimato in oltre sessant’anni.

Sebbene il Ministro dell’Energia Alparslan Bayraktar celebri con insistenza il risparmio ambientale di 18 milioni di tonnellate di CO2 annue e la futura copertura del 10% del fabbisogno elettrico nazionale, la stampa turca più attenta e i think tank internazionali, evidenziano come questa “scorciatoia energetica” abbia generato una dipendenza strutturale che va ben oltre la semplice fornitura di materia prima. Si tratta di una simbiosi tecnologica e umana che include la fornitura esclusiva di combustibile nucleare e la formazione di una nuova classe dirigente di oltre seicento ingegneri turchi presso le università di Mosca e San Pietroburgo, legando il know-how del Paese ai protocolli russi per le generazioni a venire. Analisi di settore indicano che, per mitigare il peso politico di questo legame, Rosatom stia esplorando la possibilità di cedere fino al 49% delle quote del progetto a consorzi privati locali, un tentativo di “turchizzare” l’impianto solo sulla carta.

Ma Mentre la Turchia intavola complessi negoziati con l’americana Westinghouse e con partner cinesi per i futuri siti di Sinop, sul Mar Nero, e della Tracia, la Russia ha già ipotecato il futuro atomico del Paese, utilizzando Akkuyu come un asset strategico che condiziona la pianificazione della difesa. La necessità di proteggere lo spazio aereo sopra la centrale e la gestione della logistica navale pesante nel Mediterraneo orientale creano un’inevitabile interferenza con i protocolli radar e di difesa della NATO, rendendo la Turchia un alleato sempre più “ibrido” agli occhi di Bruxelles e Washington. Il paradosso è cristallino: nel disperato tentativo di affrancarsi dal ricatto degli idrocarburi e dalle fluttuazioni dei prezzi del gas, Recep Tayyip Erdoğan ha consegnato le chiavi della sicurezza energetica a un partner che opera secondo una logica di proiezione di potenza imperiale. Akkuyu non è dunque solo una centrale, ma il baricentro di un nuovo ordine regionale dove l’energia è l’arma definitiva per ridisegnare i confini invisibili dell’influenza russa, obbligando la Turchia a camminare su un filo teso tra la modernizzazione industriale e una nuova, sofisticata forma di subordinazione coloniale tecnologica.

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Domenico Letizia