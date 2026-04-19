Il futuro della ricchezza italiana non si decide nei palazzi di Bruxelles, ma fra le onde del Mediterraneo. Il nostro destino è binario: tornare a essere una potenza marittima oppure amministrare un declino elegante. Entro il 2040, l’Italia ha un’opportunità geopolitica interessante: trasformarsi da periferia problematica d’Europa a principale hub energetico e logistico del continente. Per coglierla serve un gesto culturale prima ancora che economico: rovesciare la mappa e tornare a guardare a Sud.

La trappola della narrazione

Da decenni l’Italia è prigioniera di quella che Robert Shiller ha definito una “narrazione economica”: storie collettive che diventano realtà. Abbiamo interiorizzato il racconto di un’Italia marginale, subordinata all’asse franco-tedesco, importante ma incapace di decidere ed incidere. Questa visione è stata funzionale a un sistema che difende sé stesso: rendite, apparati, burocrazie che rallentano ogni trasformazione. Mancur Olson lo chiamava il potere delle “coalizioni distributive”: gruppi che proteggono il passato anche quando il mondo cambia. Eppure la realtà è diversa. L’Italia è già oggi uno dei principali partner commerciali per il Nord Africa e il Mediterraneo allargato. Non è una posizione marginale. È una leva geopolitica che cominciamo a percepire, ma che non abbiamo ancora deciso di utilizzare.

Il Mediterraneo: un sistema

Fernand Braudel lo aveva capito prima di tutti: il Mediterraneo non è solo geografia, è un sistema economico e culturale che attraversa i secoli. Oggi quel sistema è tornato centrale. Oltre il 20% del commercio marittimo globale passa da Suez. Quando questo snodo si blocca, i costi logistici esplodono e l’intero sistema industriale europeo entra in tensione. Significa una cosa semplice: il Mediterraneo non è aggirabile. È uno spazio obbligato. E al centro di questo spazio c’è l’Italia, posizionata sulla linea di frizione tra un’Europa che invecchia e un’Africa che cresce. Questa asimmetria non è una minaccia: è la più potente leva di sviluppo disponibile per il nostro sistema produttivo.

Potenza marittima: la base della ricchezza

Alla fine dell’Ottocento, Alfred Thayer Mahan spiegava che la ricchezza delle nazioni nasce dal controllo delle rotte marittime. Non è cambiato nulla: oggi il potere passa da cavi sottomarini, infrastrutture energetiche, hub logistici. Senza sicurezza delle rotte, non esiste commercio. Senza controllo delle infrastrutture, non esiste sovranità. L’Italia dispone di una delle marine più avanzate del Mediterraneo, interamente concentrata su questo teatro. Non è un dato militare. È una condizione economica.

Tre porti, una strategia

La trasformazione italiana non passa da un’idea astratta, ma da un’infrastruttura concreta: tre porti, un sistema integrato.

Genova può diventare la porta d’ingresso naturale per le grandi rotte globali. Con la nuova diga e il Terzo Valico, ha la possibilità di competere con i porti del Nord Europa, oggi sempre più congestionati. Trieste è già il terminale naturale della manifattura centro-europea.

I suoi fondali profondi (adatti alle grandi navi) e la connessione con i Balcani la rendono uno snodo strategico unico nel continente. Gioia Tauro può trasformarsi nell’hub energetico d’Europa. Con i corridoi dell’idrogeno e i flussi dal Nord Africa, può diventare il punto di ingresso dell’energia del futuro. Questi tre nodi possono contribuire a riportare il baricentro economico europeo nel Mediterraneo.

Il vero rischio è interno

Il tempo però è limitato. La possibile apertura della rotta artica nei prossimi decenni e l’espansione marittima di altri attori, a partire dalla Turchia, stanno già ridisegnando gli equilibri. Ma il vero rischio per l’Italia non è esterno. È interno. È l’incapacità di decidere, di semplificare, di rompere rendite e inerzie. Non ci manca la posizione geografica. Non ci manca la capacità industriale. Ci manca, spesso, la volontà politica di trasformare un vantaggio in strategia. L’Italia non deve reinventarsi. Deve ricordarsi cosa è sempre stata: una potenza commerciale e marittima. La Blue Economy non è turismo: è industria, energia, infrastrutture, controllo delle reti.

Il punto non è capire se il Mediterraneo tornerà centrale. Lo è già. Il punto è decidere se l’Italia vuole essere un attore o un territorio di passaggio. Continuare a proteggere l’equilibrio attuale significa accettare una crescita bassa e una progressiva irrilevanza. Costruire una strategia marittima significa riallocare risorse, semplificare decisioni e assumersi un rischio calcolato. Non è una questione geografica. È una scelta politica ed economica. E il tempo per farla non è infinito.

Alberto Bertini

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