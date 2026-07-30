Nel dibattito pubblico sul conflitto russo-ucraino si alternano spesso due errori opposti: chi annuncia l’imminente collasso della Russia e chi considera ormai inevitabile la sconfitta dell’Ucraina. Entrambe le letture sacrificano la complessità sull’altare della propaganda. Oggi, invece, serve un’analisi fredda dei fatti.

Il vantaggio operativo di Mosca

Le evidenze disponibili mostrano che Mosca ha conquistato un vantaggio operativo significativo. Sul terreno mantiene l’iniziativa, dispone di una superiore massa di fuoco e ha intensificato una campagna sistematica contro la logistica ucraina. Non è una novità assoluta, ma l’intensità raggiunta negli ultimi mesi segna un salto di qualità. La guerra moderna non si vince soltanto conquistando città. Si può ottenere un vantaggio anche riducendo progressivamente la libertà di movimento dell’avversario, aumentando i costi economici della sua resistenza e costringendolo a destinare risorse crescenti alla difesa delle infrastrutture invece che al fronte. È precisamente questa la logica che sembra guidare la strategia russa.

Le difficoltà di Kiev

Esiste una differenza fondamentale tra superiorità operativa e vittoria strategica. La prima riguarda il controllo dell’iniziativa militare nel breve periodo; la seconda richiede la trasformazione di tale vantaggio in risultati politici duraturi. È proprio qui che la partita resta aperta. L’Ucraina continua infatti ad adattarsi. Ha sviluppato rotte logistiche alternative attraverso il Danubio e l’Europa orientale, mantiene capacità di colpire obiettivi russi in profondità e beneficia ancora del sostegno economico e militare occidentale. Ogni nuova offensiva russa trova una contromisura ucraina, anche se sempre più costosa. Per l’Europa questa realtà impone una riflessione politica. Un approccio liberale e riformista non consiste nel negare le difficoltà di Kyiv, ma nel comprenderle fino in fondo. La sicurezza europea continua a dipendere dalla capacità dell’Ucraina di difendere la propria sovranità e dalla credibilità dell’alleanza euro-atlantica. Ridurre o rallentare il sostegno significherebbe aumentare il vantaggio accumulato da Mosca proprio nella dimensione logistica.

Le considerazioni di Europa e USA

La lezione strategica riguarda anche l’Occidente. Le guerre del XXI secolo si combattono sempre più sulle reti: porti, ferrovie, energia, dati e catene di approvvigionamento. Difendere queste infrastrutture significa difendere la capacità stessa di uno Stato di continuare a combattere e a esistere. Mosca oggi è avanti sul piano operativo. Ma trasformare questo vantaggio in una vittoria politica richiederà tempo, risorse e una capacità di sostenere il conflitto che resta tutt’altro che garantita. È per questo che il destino della guerra dipenderà non solo dai successi militari russi, ma anche dalla determinazione dell’Europa, degli Stati Uniti e dell’Ucraina nel rendere quel vantaggio insufficiente a cambiare l’esito finale.

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Riccardo Renzi