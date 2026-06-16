Le Borse hanno già dato la loro risposta all’accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe essere siglato venerdì a Ginevra: sollievo, ritorno dell’appetito per il rischio e fuga temporanea dalla paura energetica. I mercati non aspettano mai il timbro finale della diplomazia. Si muovono prima, comprano le aspettative, vendono il panico, provano ad anticipare il giorno dopo. E il giorno dopo, in questo caso, significa una cosa molto precisa: meno rischio geopolitico, meno tensione sul petrolio, meno paura di una nuova fiammata dell’inflazione. In Europa la reazione è stata netta. Le Borse hanno corso in modo diffuso, con un movimento che non ha premiato solo un listino o un singolo settore, ma l’intero quadro azionario. Milano si è mossa in forte rialzo, Francoforte ha mostrato una delle reazioni più convinte, Parigi ha seguito il clima positivo, Londra ha beneficiato soprattutto del sollievo sulle materie prime e sui titoli più sensibili al ciclo globale. Il messaggio degli investitori è stato chiaro: se il conflitto rientra, anche solo parzialmente, cambia la percezione del rischio. E quando cambia la percezione del rischio, cambiano subito i prezzi degli asset.

Questione finanziaria

Il punto centrale non è soltanto politico. È finanziario. La crisi tra Usa e Iran aveva riportato sui mercati lo spettro più pericoloso per l’Europa: energia più cara, inflazione più rigida, banche centrali costrette a restare dure, consumi sotto pressione, margini aziendali più fragili. L’accordo, invece, apre una finestra opposta. Il petrolio arretra, le aspettative sui prezzi si raffreddano, i rendimenti obbligazionari si muovono con meno tensione e le Borse tornano a guardare agli utili, non alle bombe. È per questo che il rally europeo ha coinvolto soprattutto i comparti che più soffrivano lo scenario di guerra: auto, viaggi, trasporti, compagnie aeree, lusso, industria, banche. Sono settori che vivono di fiducia, costi energetici sostenibili, credito non troppo caro e consumatori meno spaventati. Quando il prezzo del petrolio scende, il mercato legge subito una doppia buona notizia: meno costi per le imprese e meno pressione sul portafoglio delle famiglie. Non significa che l’inflazione sparisca.

Il mercato oggi festeggia, ma non assolve

Significa che il peggiore degli scenari, quello di un nuovo shock energetico nel cuore del 2026, diventa meno probabile. Anche Wall Street ha reagito positivamente. Gli investitori americani hanno guardato all’accordo come a un possibile alleggerimento del rischio globale. Negli Stati Uniti il ragionamento è simile ma non identico a quello europeo. L’America è meno vulnerabile dell’Europa sul fronte energetico, ma Wall Street è estremamente sensibile alla combinazione tra petrolio, inflazione e Federal Reserve. Se il greggio si raffredda, si raffredda anche una parte della paura sui tassi. E se la paura sui tassi diminuisce, il mercato azionario respira. È il solito circuito della finanza: geopolitica, energia, inflazione, banche centrali, utili, Borse. Tutto si tiene. Naturalmente il mercato oggi festeggia, ma non assolve. La differenza è importante. Le Borse stanno prezzando una tregua credibile, non una pace definitiva. Il rischio resta. Bisognerà vedere cosa conterrà davvero l’intesa, quali garanzie saranno previste, come verrà gestito il dossier nucleare, quali saranno i tempi di riapertura piena dei canali energetici e soprattutto se tutti gli attori regionali accetteranno il nuovo equilibrio. Insomma, un sospiro di sollievo: il rischio ancora non è scampato.

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Angelo Vaccariello