Presso la Sala "Caduti di Nassiriya"
“L’accordo. E i diritti? Libertà per il popolo iraniano”. L’evento oggi in Senato
Lunedì 22 giugno alle 17 presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato, su iniziativa del sen. Filippo Sensi, si terrà l’incontro stampa “L’accordo. E i diritti? Libertà per il popolo iraniano.”
Lo scenario aperto dal negoziato tra Stati Uniti e Iran non risponde alla richiesta di libertà che viene dalla società civile in Iran, dove attivisti, studenti, artisti, giornalisti e semplici cittadini continuano a essere imprigionati, torturati e condannati alla pena capitale.
All’incontro partecipano: Pegah Moshirpour, scrittrice e attivista; Shervin Haravi, avvocato e attivista; Parisa Nazari (Donna, vita, libertà).
Interverranno parlamentari ed esponenti del Partito Democratico, Più Europa, Italia Viva, Azione, Partito Liberaldemocratico, Spazio Pubblico tra cui: Marco Lombardo, Marianna Madia, Riccardo Magi, Luigi Marattin, Luciano Nobili, Federica Onori, Lia Quartapelle, Pina Picierno.
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