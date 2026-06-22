Lunedì 22 giugno alle 17 presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato, su iniziativa del sen. Filippo Sensi, si terrà l’incontro stampa “L’accordo. E i diritti? Libertà per il popolo iraniano.”

Lo scenario aperto dal negoziato tra Stati Uniti e Iran non risponde alla richiesta di libertà che viene dalla società civile in Iran, dove attivisti, studenti, artisti, giornalisti e semplici cittadini continuano a essere imprigionati, torturati e condannati alla pena capitale.

All’incontro partecipano: Pegah Moshirpour, scrittrice e attivista; Shervin Haravi, avvocato e attivista; Parisa Nazari (Donna, vita, libertà).

Interverranno parlamentari ed esponenti del Partito Democratico, Più Europa, Italia Viva, Azione, Partito Liberaldemocratico, Spazio Pubblico tra cui: Marco Lombardo, Marianna Madia, Riccardo Magi, Luigi Marattin, Luciano Nobili, Federica Onori, Lia Quartapelle, Pina Picierno.

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