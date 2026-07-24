Da oltre quattro anni l’aggressione militare russa continua. Gli analisti si dividono tra chi sostiene che il destino di tale conflitto sia divenire congelato e chi, invece, alla luce di quanto l’Ucraina abbia recuperato terreno e sia superiore in questo momento alle forze russe, crede nella vittoria di Kyiv. Mosca è a pezzi, suggerisce un essay su Foreign Affairs: un’economia stagnante, un quadro demografico critico e un regime autoritario in via di ossificazione. Eppure, occorre cautela, perché non sono pochi gli osservatori internazionali che riconoscono – nonostante tutto – che la Russia sia a prescindere la maggiore potenza in grado di sovvertire la nostra architettura di sicurezza. Anche se in estrema difficoltà, la Russia si conferma la principale minaccia per l’Europa e non solo; molti segnali lasciano presagire che sarà anche in grado di ricostruirsi militarmente al termine del conflitto, più rapidamente del previsto.

Non c’è motivo per pensare che il Cremlino non continuerà a dare priorità alla spesa militare – ad oggi vi destina il 40% del proprio bilancio statale, pari all’8% del PIL – e a mantenere elevati i livelli di produzione industriale nel settore. In futuro, oltre gli armamenti tradizionali, è pensabile anzi che Mosca produrrà sempre più unità di droni e armi a lungo raggio, modernizzando di fatto il suo esercito. Appare, quindi, una costante sfida quella posta dalla Russia ai membri della Nato e all’Unione europea. Una sfida che non può esser presa dall’Occidente con leggerezza. Nei più recenti vertici internazionali, tale minaccia è stata ben evidenziata. È quanto mai necessario ora, però, non soltanto concentrarsi sul livello di spesa militare comune da raggiungere, ma anche sulla strategia da perseguire, sulla cooperazione militare-industriale e sulle strutture organizzative da integrare affinché la difesa occidentale sia coordinata e moderna.

Nell’ultima audizione alla Camera, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito come la nostra sicurezza collettiva, basata sul valore irrinunciabile dell’articolo 5 del Trattato di Washington, si fondi “sull’equilibrio tra capacità convenzionali, non convenzionali e di difesa missilistica a cui si affiancano i domini cognitivo, spaziale, cibernetico”. La guerra ibrida, evoluzione della guerra tradizionale, richiede strumenti di deterrenza sofisticati, ad alta tecnologia, su cui occorre specializzarsi al più presto. L’ultimo vertice Nato, oltre all’impegno statunitense a concedere la licenza per la produzione dei missili Patriot in Ucraina, ha passato un altro cruciale messaggio: l’Alleanza si misura sulle capacità concrete che ogni Paese mette a disposizione della difesa collettiva. Pertanto, come da sempre indicato dal governo Meloni, occorre un’Unione europea che sul tema della sicurezza sia ancor più capace e consapevole all’interno della Nato. Il pilastro europeo dentro l’Alleanza può, anzi deve, divenire il vero principale perno su cui l’intera sicurezza atlantica poggia.

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Giulio Terzi di Sant’Agata