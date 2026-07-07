Ad Ankara, la Nato firma i contratti prima di aprire il vertice. Non è un dettaglio di protocollo. È la notizia. Il Defence Industry Forum precede la sessione politica dei capi di Stato e di governo. Mark Rutte lo ha definito il più grande evento industriale nella storia dell’Alleanza: una “Big Reveal” al mattino, sessioni su droni, spazio e difesa aerea, e una Mass Signing Ceremony davanti alle telecamere. Accordi già negoziati, esibiti in pubblico. Per settant’anni i vertici atlantici hanno comunicato deterrenza con i simboli classici: la foto di famiglia, l’articolo 5, le bandiere allineate. Ad Ankara, il simbolo cambia. La deterrenza si mostra firmando ordini di produzione.

C’è una ragione, ed è scomoda. I soldi ci sono: secondo i dati Nato, gli alleati europei e il Canada hanno aumentato l’investimento nella Difesa di 139 miliardi di dollari nel solo 2025. Ma la conversione dei bilanci in potenza di fuoco è in ritardo. Camille Grand, segretario generale dell’industria europea del settore, ammette che la capacità cresce ma “probabilmente non” è ancora dove dovrebbe essere. Gli analisti sono più bruschi: in un conflitto ad alta intensità, l’Europa esaurirebbe in poche settimane i missili per la difesa aerea.

La lezione è entrata nel lessico ufficiale dell’Alleanza: industrial deterrence. Una plenaria di Ankara si intitola, letteralmente, “L’industria come variabile militare”. Tradotto: l’ordine di battaglia include le fabbriche. Il nemico non conta solo i tuoi carri armati. Conta i tuoi turni, le tue scorte, i tuoi tempi di consegna. Chi produce può combattere a lungo; chi ha solo arsenali può combattere una volta. La sede aggiunge un secondo livello. La Turchia non ospita: si candida. Rutte ha parlato di una “rivoluzione industriale” turca, con ASELSAN in prima fila e un export militare cresciuto quasi del 50% nel 2025.

E l’Europa arriva con la promessa di Berlino: i cinque grandi – Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Polonia – si sono impegnati a sviluppare e acquistare insieme attacco a lungo raggio, difesa aerea, droni, Intelligenza Artificiale. La prova sarà nei work-share: chi progetta, chi produce, chi controlla la proprietà intellettuale. Per l’Italia – Leonardo, MBDA, Fincantieri e la loro filiera – la differenza tra partecipare ai programmi e comprarne i prodotti vale una generazione industriale.

All’Aja, un anno fa, si è deciso quanto spendere. Ad Ankara si decide chi produce. È una domanda meno solenne e molto più seria. Perché la deterrenza è una forma di comunicazione: convincere l’avversario che il costo dell’aggressione supera il beneficio. Per decenni quel messaggio lo hanno portato le bandiere. Oggi lo portano i capannoni. Le bandiere dicono da che parte stai. Le fabbriche dicono per quanto tempo puoi starci.

© Riproduzione riservata

Rodolfo Belcastro