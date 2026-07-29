Si scalda il mercato delle big di Serie A. Stando a quanto dichiarato da Tuttosport, Theo Hernandez si sarebbe proposto a due grandi club del nostro campionato: Juventus e Napoli. L’ex terzino del Milan torverebbe le porte aperte con i bianconeri forte del legame con Frederic Massara, che ricopre a Torino il ruolo di Chief Football Officer e che è stato il direttore sportivo del Diavolo nell’anno del glorioso Scudetto del 2022. Il calciatore francese ha un contratto con l’Al-Hilal fino al 2028, e vorrebbe tornare in un calcio competitivo dopo gli ottimi numeri della scorsa stagione sotto la guida di Simone Inzaghi, con il quale ha anche alzato la Coppa Nazionale.

Voglia d’Europa

Theo Hernandez vuole dunque tornare nel calcio che conta, possibilmente in Italia, ma strapparlo all’Arabia Saudita non sarà facile. Infatti l’ingaggio percepito dal francese all’Al-Hilal è di 20 milioni di euro netti a stagione, cifra ben al di sopra delle possibilità della Juventus, che non gliene potrebbe garantire più di 7. L’operazione si potrebbe però sbloccare con la formula del prestito, con il club saudita che in quel caso contribuirebbe eventualmente ad una parte dello stipendio del giocatore. Manuel Garcia Quilon, agente del calciatore, proverà a proporre il suo assistito anche ad altri club per poter aumentare le possibilità di rivederlo in Italia.

Juve o Napoli?

Se Theo Hernandez dovesse approdare alla Juve, si aprirebbe la possibilità della cessione di Andrea Cambiaso, giocatore che alla Continassa non è considerato incedibile. Il tesserato bianconero ha ricevuto dei sondaggi da Barcellona, Chelsea, Inter e Como, ma per ora ancora nessuna offerta concreta. Non ci sono invece possibilità, nonostante la proposta, che il terzino francese possa finire al Napoli, dove Max Allegri in quel ruolo può contare già su Spinazzola, Gutierrez e Olivera.

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Riccardo Tombolini