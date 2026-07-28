La storia tra Rafael Leao e il Milan potrebbe essere al capolinea. Questa mattina i dirigenti del Fenerbahce sono stati a Casa Milan per pronunciare la prima offerta ai rossoneri, che ora valutano. Nel frattempo, il portoghese raggiungerà domani il Milan in Australia, che si trova in ritiro a Perth, ma il suo futuro sembra essere lontano da Milanello. Come detto, il Fenerbahce è avanti nella corsa al cartellino di Rafa, ma il Galatasaray rimane alla finestra. Insomma, quel che è certo è che, con ogni probabilità, alla fine il futuro di Leao sarà in Turchia.

L’offerta del Fenerbahce

Questa mattina i dirigenti del Fenerbahce hanno messo sul tavolo degli uffici di Casa Milan un’offerta di prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35 più due di bonus (quindi un totale di 42 milioni di euro) per Rafael Leao. Il Milan però non ci sta, vorrebbe vendere il portoghese a titolo definitivo e a non meno di 50 milioni di euro. Al momento quindi il via libera alla partenza non è ancora stato dato da Cardinale, ma la trattativa continua a procedere. Il Fenerbahce, intanto, ha già un accordo con Leao per un quadriennale da 12 milioni di euro.

In corsa anche il Galatasaray

Nonostante l’offerta avanzata dal Fenerbahce, sullo sfondo rimane il Galatasaray, pronto a subentrare in caso di complicazioni nella trattativa tra i rivali e Leao. La squadra di Osimhen garantirebbe un bell’ingaggio al portoghese ma, al contrario di quella allenata da mister Kartal, non sarebbe in grado di soddisfare le richieste economiche del Milan.

La cessione di Leao per fare cassa

Con ogni probabilità, a prescindere dalla destinazione, Rafael Leao lascerà il Milan. La cessione del portoghese servirà per fare cassa per garantire ai rossoneri delle entrate di livello come quella di Karetsas, profilo però sul quale si è fiondato anche il Borussia Dortmud. Proprio i tedeschi sembrerebbero aver trovato l’accordo con il Genk su una base di 35-38 milioni di euro. Difficile che il Diavolo riesca ad intromettersi in una trattativa così avviata, ma ci proveranno fino all’ultimo.

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Riccardo Tombolini