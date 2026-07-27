Il 30 giugno è stato ormai quasi un mese fa, e da allora molti dei contratti dei giocatori che sono scaduti non sono ancora stati rinnovati. Alcuni di loro (come Modric e Dybala) hanno firmato il prolungamento proprio in questi giorni, altri stanno ancora cercando di capire quali siano le intenzioni dei loro club. Ecco dunque una lista dei migliori svincolati della Serie A.

Dusan Vlahovic

Il contratto di Dusan Vlahovic è scaduto il 30 giugno, e da allora non ci sono stati passi concreti della Juve per proporre al serbo il rinnovo. Il centravanti bianconero ha condotto una stagione altalenante, complice anche un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo, e i rapporti cona la dirigenza della Vecchia Signora non sono dei migliori. Della situazione ne ha parlato Carnevali, che è stato piuttosto chiaro: “Non ne abbiamo mai parlato e non è tra i nostri pensieri al momento“. Per il momento, dunque, il discorso sembra essere chiuso, con l’unica offerta arrivata che proviene dal Besiktas, ma Vlahovic non sembra esserne convinto.

Lorenzo Pellegrini

Questione in stallo quella di Lorenzo Pellegrini, che ha visto in questi giorni rinnovare i contratti di Mancini, Cristante e Dybala, ma sul suo non si sta muovendo ancora nulla. L’obiettivo del numero 7 è ovviamente quello di rimanere in giallorosso e, nonostante la concorrenza dalla Serie A (in primis quella della Juve), alla fine la telenovela sembra doversi chiudere con il prolungamento anche per uno dei capitani della Roma. Intanto, a Trigoria prendono tempo.

Remo Freuler

Non sembrano invece esserci dubbi su Remo Freuler, che dopo la scadenza del suo contratto con il Bologna, quasi sicuramente lascerà i rossoblu per rimanere comunque in Serie A. Su di lui hanno fatto dei sondaggi Roma e Juventus, anche per ora non ci sono state offerte ufficiali. Si attendono dunque sviluppi per scoprire la destinazione del centrocampista svizzero.

Stephan El Shaarawy

Situazione pressoché identica quella di El Shaarawy, che ha visto scadere il suo contratto con la Roma e non verrà rinnovato. Anche il Faraone è dunque alla ricerca di una nuova sistemazione in Serie A, con gli interessi dei Venezia e Genoa, ma potrebbe valutare anche una destinazione estera, come l’Arabia Saudita. Anche per lui si attendono sviluppi.

Yann Sommer

Il portierone dell’Inter non è più legato contrattualmente ai nerazzurri, e a sorpresa alla Pinetina sembrerebbero non volerglielo rinnovare. Dunque lo svizzero è ai saluti e sta aspettando ancora un’offerta golosa. Non è escluso un suo rientro in patria.

Francesco Acerbi

Da Milano nerazzurra è certo anche l’addio di Acerbi, che nonostante le offerte dall‘Arabia Saudita preferirebbe rimanere in Serie A. Occhio agli interessi di Genoa e Monza. Ace nonostante l’età potrebbe risultare un difensore affidabile ancora per tante squadre.

Matteo Darmian

Qui ancora Inter. Dopo 6 anni in nerazzurro sembra essere ai titoli di coda anche la storia di Darmian. Anche lui punta a rimanere in Serie A, con Monza e Torino attualmente in pole per aggiudicarsi il suo cartellino.

Filip Kostic

Alla Continassa è scaduto anche il contratto di Filip Kostic, che sembra proprio dover lasciare la Juve. Nessuna offerta concreta dai top campionati europei per ora, al momento l’opzione più plausibile è un suo approdo in Arabia Saudita.

Gli altri svincolati

Lazaro

Maripan

Ehizibue

Juan Jesus

Belotti

Helgason

Sergi Roberto

Lykoggianis

Tameze

Hysaj

Pedro

Leali

Alberto Moreno

Masina

Sabiri

Romagna

De Silvestri

Pavoletti

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Riccardo Tombolini