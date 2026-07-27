L’affare è fatto: Santiago Castro è un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante argentino fa le valigie e parte alla volta della Capitale per 35 milioni di euro più il 10% della rivendita. Come contropartita, i giallorossi hanno trovato l’accordo con il Bologna per il trasferimento in prestito in rossoblu di Artem Dovbyk. L’operazione è andata in porto grazie anche alle volontà del centravanti, che ha aperto totalmente alla destinazione romanista e ha sbloccato lo scambio con il collega ucraino. Trattativa lampo che si è chiusa in tempi rapidi, con il Bologna che aveva bisogno di fare cassa per raddrizzare un bilancio in negativo in vista di una stagione senza coppe. La Roma ora ha il suo vice Malen, ma le fasce piangono e serve assolutamente chiudere un esterno.

Caccia all’esterno: Nusa ancora prima scelta

Chiuso l’acquisto di Santiago Castro, a Trigoria è tempo di tornare a pensare agli esterni, vera priorità di Gasperini. L’ultima beffa di Summerville ha convinto Tony D’Amico ad agire nell’ombra per evitare intromissioni di altre squadre nelle trattative all’ultimo minuto. Il budget è sempre lo stesso, con un massimo di 50 milioni da poter offrire ai club e non più di 5 milioni da garantire ad un eventuale giocatore. Il grande obiettivo della Roma rimane Nusa, ma per lui la cifra massima spendibile dalla proprietà giallorossa non basterebbe: il Lipsia lo valuta infatti minimo 55 milioni, nonostante nell’ultima stagione abbia realizzato appena 4 goal in Bundesliga. Sorgono dunque dei dubbi (legittimi) al Fulvio Bernardini sul reale valore del norvegese, e la concorrenza della Premier non fa che ridurre il tempo a disposizione.

Gli altri nomi

Oltre a Nusa, la Roma sta seguendo con particolare attenzione El Mala del Colonia, che ha messo a referto dei numeri decisamente migliori di quelli del norvegese. La sua valutazione scende ai 45-50 milioni e anche lo stipendio sarebbe alla portata dei giallorossi. In questo caso, però, sorgono delle complicazioni con le volontà del giocatore, che preferirebbe rimanere in Germania. La Roma tenterà nuovi contatti nei prossimi giorni. Altra pista da tenere in considerazione è quella che porterebbe a Gabriel Martinelli, ormai fuori dal progetto dell’Arsenal, ma gli oltre 6 milioni percepiti dal giocatore sono leggermente alti. Più indietro resistono le candidature di Adingra del Sunderland, di Alajbegovic e di Bahoya, con il lavoro sottotraccia di D’Amico che potrebbe portare a delle sorprese inaspettate. Impossibile arrivare a Rashford.

E Leao?

Occhio a Leao, che in questo momento si trova ancora al Milan, ma il portoghese e il club rossonero stanno collaborando per interrompere i rapporti dopo l’ultima stagione dell’attaccante non affatto brillante sotto la guida di Allegri. Rafa sembra attualmente destinato alla Turchia, ma il giocatore preferirebbe rimanere in un top campionato europeo. Nelle scorse settimane erano uscite delle indiscrezioni secondo le quali il portoghese si sarebbe offerto a Gasperini, ma il cartellino da 60 milioni e lo stipendio percepito rendono la trattativa molto difficile da intavolare.

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Riccardo Tombolini