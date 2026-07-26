La Roma è vicina a mettere a segno il primo acquisto del suo mercato estivo. Il club giallorosso è infatti a un passo dall’accordo per Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 in grado di giocare sia da punta centrale che da esterno, che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Bologna. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo sulla base di 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Un investimento importante per consegnare a Gian Piero Gasperini il primo rinforzo della sua seconda stagione sulla panchina della Roma, che ha visto finora solo uscite tra fine prestiti e scadenze contrattuali.

Castro alla Roma, possibile percorso inverso per Dovbyk in prestito

Castro lascia Bologna dopo aver collezionato 51 presenze e 11 reti, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del campionato italiano. Nell’affare potrebbe rientrare anche Artem Dovbyk, che potrebbe fare il percorso inverso trasferendosi in rossoblù con la formula del prestito. I tifosi romanisti ricordano bene Castro per quanto accaduto nella scorsa stagione in Europa League. L’argentino fu infatti tra i protagonisti della sfida degli ottavi di finale, andando a segno all’Olimpico nel rocambolesco 4-3 maturato dopo i tempi supplementari, risultato che costò alla Roma l’eliminazione dalla competizione. Ora, a distanza di pochi mesi, quel gol potrebbe rappresentare il preludio al suo approdo in giallorosso.

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Luca Frasacco