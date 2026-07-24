Continua nel weeke il caldo a Roma e nel Lazio, anche se domenica in alcune zone della regione sono previste piogge. Come indicato dalle previsioni di 3Bmeteo, fino a sabato 25 luglio (domani) resisterà l‘anticiclone mantenendo il tempo stabile e soleggiato, con le temperature che supereranno i 30 gradi, con il picco di 32 gradi a Roma.

Piogge in arrivo domenica

Per la giornata di domenica 26 luglio, Lorenzo Badellino di 3bmeteo ha indicato l’arrivo di una perturbazione: “Un fronte di origine atlantica andrà ad indebolire l’anticiclone e transiterà su parte delle nostre regioni centro-settentrionali, coinvolgendo in parte anche il Lazio. Nel corso della mattinata aumenterà la nuvolosità, e dal pomeriggio la regione sarà interessata da rovesci sparsi, con anche qualche temporale locale verso sera sul Pontino. Sempre in serata il fronte si allontanerà verso levante e subentreranno parziali schiarite a partire dal viterbese, che si estenderanno gradualmente verso il resto della regione. Lunedì il tempo sarà in miglioramento, anche se se sarà presente una certa variabilità diurna sulle zone più interne“.

Il meteo a Roma e nel Lazio

Per quanto riguarda invece la giornata di domani, sabato 25 luglio, come precisato sopra le temperature rimarranno nella perfetta media della stagione e il tempo sarà stabile. Massime di 32 gradi e minime di 21, con lo zero termico che sarà ai 4522 metri. Ci saranno venti deboli al mattino provenienti nord-ovest, mentre agiranno più moderati nel pomeriggio e proverranno da sud-ovest.

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Riccardo Tombolini