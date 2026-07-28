È Roberto Mancini il nuovo ct della Nazionale italiana. La notizia arriva al termine del consiglio FIGC iniziato questa mattina alle ore 12, a cui il presidente Malagò ha comunicato la sua scelta. Dopo aver vinto l’Europeo nel 2021, Mancini aveva mancato le qualificazioni al Mondiale, e si era dimesso ad agosto 2023 dalla carica di ct, firmando pochi giorni dopo un maxi contratto da commissario tecnico dell’Arabia Saudita, con uno stipendio da 25 milioni di euro all’anno, esentasse. È rimasto in carica fino a ottobre 2024. Trascorso poco più di un anno senza allenare, il 13 novembre 2025 era tornato alla guida di una squadra di club: l’ Al-Sadd di Doha, che ha salutato lo scorso 13 giugno. Prenderà posto nuovamente sulla panchina azzurra, in una gestione che prevede anche Claudio Ranieri direttore tecnico e Presidente del Club Italia.

Le parole di Malagò

Al termine del consiglio federale Malagò è intervenuto in conferenza stampa confermando la nomina di Mancini: “C’era un candidato definito (Andrea Pirlo, ndr) e concordato su indicazione di Leonardo e Maldini, poi l’involuzione sul nominativo – con cui si era trovato un accordo – ha portato il sottoscritto a non approvare più la candidatura. È stato un discorso di valutazione di opportunità, mi dispiace che qualcuno abbia colorito questa situazione. Io e il dt non eravamo al corrente di questa collaborazione di Pirlo con una società di betting in essere da luglio 2025, la questione mi ha fatto riflettere e ho preso una posizione. È assolutamente la verità, non c’è stato conflitto, polemica o rabbia. La decisione di separare la nostre strade è stata consensuale. Il tempo stringeva e ho ritenuto che la persona più opportuna fosse Roberto Mancini. Non ho cambiato idea sul ruolo di direttore tecnico, da questa gestione anche Presidente del club Italia (assunto precedentemente da Maldini, ndr), ma mi serviva un professionista con cui condividere questa scelta. Questa persona è Claudio Ranieri, che da pochi minuti ha garantito e sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria. Domani è prevista una conferenza stampa alle 18:00 con il nuovo ct e il nuovo dt. Aggiungo che da parte loro c’è stata grande disponibilità nel raggiungere un accordo economico. Conto di darvi notizia su una terza figura che salirà a bordo. Non credo arriverete al suo nome. Farà il dirigente delle squadra Nazionali, un ruolo che anni fa era di Gigi Riva. Sarà il supervisore del coordinatore delle Nazionali Giovanili. Chiellini? Per rispetto dei club non vado a prendere persone già impegnate”.

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Luca Frasacco