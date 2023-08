Domani pomeriggio, Roberto Mancini sarà ufficialmente presentato come il nuovo allenatore della nazionale di calcio dell’Arabia Saudita. La cerimonia dei “Green Falcons” è prevista alle ore 16:00 italiane. Contrariamente alle aspettative, l’evento non avrà luogo presso la sede della Saudi Arabia Football Federation (Saff), ma si terrà in un hotel nella capitale saudita, Riyadh. Sarà il presidente della federazione, Yasser Al Misehal, a introdurre Mancini al pubblico.

L’ex commissario tecnico dell’Italia si era dimesso – non senza polemiche – due domeniche fa. Ora firma un nuovo contratto fino al 2027. Sarà un anno cruciale per l’Arabia Saudita, che ospiterà la Coppa d’Asia, torneo che non vince dal 1996 e che cercherà di conquistare già nel gennaio successivo a Doha, in Qatar. Mancini riceverà uno stipendio di circa 25 milioni di euro all’anno, esentasse. Il suo debutto come allenatore avverrà l’8 settembre a Newcastle, affronterà la Costa Rica. Quattro giorni dopo, il 12 settembre, guiderà i Green Falcons contro la Corea del Sud.

A novembre, inizieranno le qualificazioni per la Coppa del Mondo del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, dove stavolta, seppur con un’altra Nazionale, l’ex ct proverà a qualificarsi

